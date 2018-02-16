太逗趣！邓超孙俪视频同框 娘娘全程高冷不理会

2月14日，邓超在微博上分享了一个视频并配文：情人节快乐。视频中，邓超先是在镜头前自顾自的拍摄，一会就将镜头移向孙俪，然而孙俪戴着口罩并没有理会邓超。
新浪娱乐讯 2月14日，邓超[微博]在微博上分享了一个视频并配文：情人节快乐。视频中，邓超先是在镜头前自顾自的拍摄，一会就将镜头移向孙俪[微博]，然而孙俪戴着口罩并没有理会邓超。
这一行为也惨遭网友调侃，娘娘并不想理你，但是广大单身网友也表示这碗狗粮我干了！
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邓超孙俪高冷逗趣情人节
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