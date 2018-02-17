林更新深夜拼模型网友神评论：情人节就干这事？

林更新在微博晒出手办照片，并配文：“大功告成！”照片中，手办模型已经大功告成，引得林更新深夜激动晒照。此照一出便引来网友神评论：“你情人节就干这事？ ”
新浪娱乐讯 14日，林更新[微博]在微博晒出手办照片，并配文：“大功告成！”照片中，手办模型已经大功告成，引得林更新深夜激动晒照。此照一出便引来网友神评论：“你情人节就干这事？ ”而林更新本尊也亲自下场回怼：“我乐意 ！”两人一来一往的回复引发爆笑，林更新也是凭实力单身本人了。
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