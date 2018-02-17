移动客户端

林更新深夜拼模型网友神评论：情人节就干这事？

2018年02月17日 08:15 新浪娱乐
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

林更新在微博晒出手办照片，并配文：“大功告成！”照片中，手办模型已经大功告成，引得林更新深夜激动晒照。此照一出便引来网友神评论：“你情人节就干这事？ ”

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
林更新手办林更新手办
网友评论网友评论

　　新浪娱乐讯 14日，林更新[微博]在微博晒出手办照片，并配文：“大功告成！”照片中，手办模型已经大功告成，引得林更新深夜激动晒照。此照一出便引来网友神评论：“你情人节就干这事？ ”而林更新本尊也亲自下场回怼：“我乐意 ！”两人一来一往的回复引发爆笑，林更新也是凭实力单身本人了。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 林更新情人节模型手办网友

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

农村媳妇不嫌丈夫家穷，就提一个要求，惹恼当家姑姑被赶走

[详细]
2018年02月06日 14:00
媳妇 姑姑 当家 丈夫 农村

男友要变心，女孩一席话感动全场男友回心转意，涂磊潸然泪下

[详细]
2018年01月25日 11:35
男友 涂磊 全场 一席话 女孩

男生对女生说，我觉得我们俩挺惺惺相惜的，虽是我单方面惺惺相惜你，我：？？...

男生对女生说，我觉得我们俩挺惺惺相惜的，虽是我单方面惺惺相惜你。我：？？？？？？？？？？？？？？？ ​[详细]
2018年02月07日 17:30
女生 我们俩 单方面 男生

【让人感动的爱情！民工边打工边照顾“傻妻”：从不觉得她拖累我】1月28日...

1月28日，重庆火车站有一对从湖北襄樊回来的夫妻。妻子的智力有点问题，丈夫说，自己出门打工十余年，一直都带着妻子在身边，一边打工一边照顾她，从不觉得自己老婆是个拖累。“这有什么拖累呢？什么拖累都没有！”[详细]
2018年01月30日 19:21
爱情 民工 打工 妻子 重庆

婆婆嫌儿媳太土，儿媳要上班化妆打扮后，婆婆丈夫直接看呆了！

[详细]
2018年01月25日 22:14
儿媳 婆婆 丈夫 上班 化妆