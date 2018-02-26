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《红海行动》获赞 军事电影为何连掀热潮

2018年02月26日 14:30 中国新闻网
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部分影评人反映，《红海行动》通过电影艺术展示了中国的力量和国格，影片所呈现的保护海外华人安全的同时，不分国界的人道主义精神令观众深受感动。

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　　原标题：“战狼”后又见“红海行动” 华语军事电影何故连掀热潮？

图为：电影《红海行动》剧照。资料图图为：电影《红海行动》剧照。资料图

　　中新社上海2月26日电 （王笈）2017年刷新内地票房纪录的军事电影《战狼2》余温未过，又一部“撤侨”题材影片《红海行动》在竞争激烈的2018年春节档中“杀出重围”，以高达8.5分的豆瓣评分创下5年来春节档电影最好口碑。

　　华语军事电影何故连掀热潮？中新社记者采访多位电影人破解“密码”。

　　大国崛起 民心所向

　　根据“也门撤侨”真实事件改编的《红海行动》，讲述了中国海军“蛟龙突击队”8人小组奉命前往“伊维亚共和国”执行撤侨任务的惊险过程。

　　在上海电影家协会副主席石川看来，军事影片在中国电影市场沉寂了很长一段时间，直至前段时间索马里海盗等国际事件，使该类影片找到一个吻合中国文化趋势和国力上升背景、迎合现代中国人“大国崛起”情愫的角度，受到中国观众的追捧。

　　部分影评人反映，《红海行动》通过电影艺术展示了中国的力量和国格，影片所呈现的保护海外华人安全的同时，不分国界的人道主义精神令观众深受感动。

　　“《红海行动》和《战狼2》表现的不是一场战役，而是中国的大国形象，它们都展示了中国的生命文化——生命高于一切，像这样的弘扬对于我们中国人来说都是激动人心的。”中国电影文学学会副会长厉震林说。

　　“英雄”不输好莱坞

　　《红海行动》的“高质量”也未能逃过中国观众的“火眼金睛”，在国内网友的观影评论中不乏对该片“认真”态度的肯定。据了解，《红海行动》投资高达5亿元（人民币）。

　　影评人藤井树认为，《红海行动》开拓了军事电影的“新边界”，首次在华语电影中看到了如美国大片般真枪实弹感觉的战争场面，“要实现这些画面的背后，是整个中国电影工业的发展。我很欣喜看到《红海行动》在动作方面的表现和完成度真正在工业水平上有了不输给好莱坞的质感。”

　　“英雄”的塑造也在“升华”。若说《战狼2》讲述的是个人英雄主义，塑造了一位“超级英雄”，《红海行动》则展现了一组各有个性的“英雄群像”，更显真实平和。

　　厉震林指出，获奥斯卡奖的好莱坞大片中，不少都是弘扬美国精神的，如《红海行动》这类弘扬中国精神的国产影片有其意义，“中国的主旋律电影找到新的感觉了，我觉得非常重要。”

　　“未来之路”通何方

　　从《战狼2》问鼎内地电影票房冠军，到《红海行动》走出票房逆袭曲线、好评如潮，华语军事电影连掀热潮，受访电影人仍不约而同呼吁行业不盲目跟风。一则同类型影片在中国电影市场已占有一定数量，二则“撤侨”题材可供发挥的空间有局限性。如何避免让观众产生审美疲劳，且拍得好看，需仁者见仁、智者见智。

　　至于华语军事电影未来还能够如何拓展，几位电影人也向记者分享了自己的观点。“除了‘撤侨’，我觉得在世界任何地方打击恐怖犯罪，打击极端分裂分子，都会是这类电影比较好的创作方向。”藤井树告诉记者。（完）

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标签: 红海行动战狼2华语军事电影热潮国格

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