漫威电影《黑豹》蝉联北美票房冠军 10天突破4亿美元

《黑豹》由瑞恩•库格勒（Ryan Coogler）指导，配上由查维克•博斯曼（Chadwick Boseman）领衔的近清一色非裔卡司，是漫威系列影片中，首部由非白人超级英雄挑大梁的电影。

电影《黑豹》

[环球网报道 记者 王战涛]据瑞士资讯2月25日援引法新社报道，漫威新上映的电影《黑豹》（Black Panther）当日蝉联北美票房冠军，上周末估计进帐1.08亿美元（约合人民币6.8亿），在北美上映短短10天总票房就达4亿美元。

《黑豹》是漫威电影宇宙（Marvel Cinematic Universe）推出的第十八部电影。根据北美院线联盟（Exhibitor Relations）的数据，《黑豹》上映的第一个周末在北美就狂捞2.42亿美元，创下惊人纪录，10天总票房就达到4亿美元的天文数字。 目前，《黑豹》在中国和日本都还没登场，全球票房已突破7亿美元大关。

漫威影业（Marvel Studios）母公司迪士尼表示，《黑豹》是史上第四部在上映第二个周末票房还能突破1亿美元的电影，其他3部为《星球大战：原力觉醒》（Star Wars： The Force Awakens）、《侏罗纪世界》（Jurassic World）和《复仇者联盟》（Marvel‘s The Avengers）。

《黑豹》由瑞恩?库格勒（Ryan Coogler）指导，配上由查维克?博斯曼（Chadwick Boseman）领衔的近清一色非裔卡司，是漫威系列影片中，首部由非白人超级英雄挑大梁的电影。

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