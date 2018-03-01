2018胡润全球富豪榜 马化腾财富2950亿成华人首富

47岁的马化腾财富2950亿元正式成为全球华人首富，他是胡润百富榜创立以来第13位中国首富。全球第15位，比去年上升23位。

2018胡润全球富豪榜

2018胡润全球富豪榜大中华区Top 10

马化腾成华人首富

经济观察网 记者 蔡越坤 2月28日，胡润研究院发布《2018胡润全球富豪榜》（Hurun Global Rich List 2018）。上榜富豪的财富计算截止日期为2018年1月31日。这是胡润研究院连续第七年发布“全球富豪榜”。

47岁的马化腾财富2950亿元正式成为全球华人首富，他是胡润百富榜创立以来第13位中国首富。全球第15位，比去年上升23位。去年年底腾讯频繁参与零售。50天内，先后战略投资永辉超市、超级物种、家乐福和万达商业，就连男装品牌商海澜之家也于今年1月确认向腾讯出让5%的股份。

60岁的许家印财富2600亿元位列大中华区第二，全球第20位，比去年上升78位。同时也是许家印首次进入大中华区前十。去年中国恒大实现销售金额5000多亿元。目前公司拥有2.7亿多平米的土地储备以及在深圳、东莞等地的旧改布局。

90岁的李兆基财富2150亿元位列大中华区第三，全球第25位，比去年上升9位。过去一年中，李兆基控制的恒基地产股价上涨25%，公司市值突破2000亿港币。去年上半年公司盈利同比增长64%。

54岁的马云及其家族财富2000亿元位列大中华区第四，全球第26位，比去年下降6位。在过去一年中，马云创办的阿里巴巴在美国证券市场表现不俗，股价涨幅超过一倍，目前公司市值超过4500亿美元。

37岁的杨惠妍财富2000亿元位列第四，全球第26位，比去年上升126位。今年一月，碧桂园成为房地产业内增长势头最迅猛的一匹黑马，实现合同销售额691亿元，较去年同期增幅达42%。

90岁的李嘉诚财富1900亿元位列大中华区第六，全球第32位，与去年一样。去年11月，李嘉诚旗下长实集团发布公告，以402亿港元的价格将所拥有的香港中环中心转让给中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司，自2013年起，李嘉诚通过出售中国内地及香港地区的相关资产累计套现金额超千亿港币。

76岁、51岁的何享健、何剑锋父子财富1850亿元位列大中华区第七，全球第34位，比去年上升73位。美的集团去年销售收入预计将首破2000亿元，今年年初市值又突破4000亿元。

64岁的王健林及其家族今年以1700亿元财富告别榜首宝座，位列大中华地区第八位，全球排名第36位，比去年下降17位。截至去年年底，万达集团以成本计资产达到7000亿元，营业收入2200亿元，净利润完成年目标的114%。今年1月，万达商业与腾讯、苏宁、京东、融创签订价值340亿元的战略投资协议，置换其14%的股份。与此同时，阿里旗下的瑧希投资以近50亿元入股万达电影，成为其第二大股东。

47岁的王卫财富1400亿元位列大中华区第九，全球第46位，比去年下降21位。公司12个月速运物流业务营业收入74亿元，同比增长22%；业务量3亿多票，同比增长25%。去年11月，顺丰[微博]花费3.2亿元在阿里巴巴旗下拍卖平台拍下两架波音747扩充其货机编队。

47岁的丁磊财富1350亿元位列大中华区第十，全球第48位，比去年下降1位。网易去年净收入为541亿元，同比增长42%；净利润107亿元。去年电商业务贡献显著增加，净收入占网易总净收入达22%。

内地特色人物

48岁的周鸿祎以755亿元财富跃居2018胡润全球富豪榜第126名，上升666位。去年年末，360借壳江南嘉捷成功回归A股，周鸿祎合计直接和间接持有上市公司23.41%的股份，按照借壳后近68亿总股本计算，360市值超3000亿元。今年2月复牌后，正式更名为三六零（601360.SH），将建立智能搜索、信息流及商业化服务平台，全面升级360的智能商业化生态体系。

55岁的孙宏斌以695亿元财富跃居2018胡润全球富豪榜第149名，比去年上升1237位，是今年大中华区财富增速最快的企业家。去年，孙宏斌的融创斥资近600亿入主乐视及收购万达商业文旅项目，今年1月又携手腾讯、苏宁、京东与万达商业签下新的战略投资协议。融创中国去年实现合约销售金额人民币3600多亿元。

38岁的张邦鑫以365亿元财富位列2018胡润全球富豪榜第361名，比去年上升563位，成为大中华区40岁以下白手起家首富。历经十年发展，专做“补习”的好未来市值突破1000亿元，目前旗下业务已覆盖全国36个城市，线下学生接近400万人，线上注册用户累计超过3500万人。

44岁的李斌以88亿元财富进入2018胡润全球富豪榜，位居1959位。身兼易车、摩拜、蔚来三家公司董事长的李斌是当之无愧的互联网出行生态之父。目前，李斌的重心放在了智能电动汽车蔚来身上。去年12月，首届“NIO Day”（蔚来日）于北京举办，宣告蔚来ES8正式上市，开启蔚来新的里程碑。同时，蔚来与京东及顺丰达成战略合作，为用户提供“快递到车”服务。

未上榜的45岁的贾跃亭，因乐视资金出现问题，其名下资产几乎全数被司法冻结。今年1月，乐视网复牌后经历11个连续跌停，虽在狗年开始的两个交易日涨幅分别达到9.95%和8.85%，但贾跃亭所持股份已破平仓线，却因轮候冻结无法处理。关于贾何时回国，如何履行债务责任始终是大众讨论的焦点。

香港地区特色人物

83岁的邓耀财富115亿元位列大中华区第392位，全球第1566位，比去年下降87位。去年7月，百丽国际控股提出的私有化建议获得开曼群岛法院批准，所有已发行股份以每股6.3港元被协议收购，收购方由高瓴资本、鼎晖投资及百丽执行董事于武、盛放的财团组成。交易完成后，百丽以约531亿港元估值从港交所退市，创下港股历年来上市公司私有化交易的最高金额。

67岁的刘銮雄财富1150亿元位列大中华区第15位，全球第65位，比去年上升21位。除旗下华人置业，其在资本市场的投资亦成绩斐然。据不完全统计，自去年伊始至8月底刘銮雄已累计增持恒大股票约8.1亿股；与此同时，刘銮雄还陆续投资了逾17亿美元恒大美元债。此外，华人置业还持有逾12亿美元佳兆业海外债券，以及6-7家中资地产公司的债券和股票。

台湾地区特色人物

68岁的郭台铭以605亿元财富位列大中华区第42位，全球第183位，比去年上升223位，成为台湾地区首富。鸿海去年全年营收达4.7万亿新台币（约合人民币1万亿元），较上一年增加8%。郭台铭宣布，未来5年将加大在人工智能研发方面的投资，预计投入100亿新台币（约合人民币21亿元）推动集团从制造加工企业转型成为工业互联网企业。其旗下富士康工业网络也将谋求在A股上交所上市，IPO募集的资金将用于互联网科技研发。

富邦的蔡明忠、蔡明兴兄弟两人分别以315亿元财富进入大中华地区台湾地区富豪TOP 5，跃居全球第466位，比去年上升368位。

《2018胡润全球富豪榜》，共计来自68个国家，2157家企业的2694位十亿美金富豪上榜，达历史最高。上榜富豪的总财富比去年上升31%，达到66万亿元，相当于全球GDP的13.2%。胡润表示：“从来没有这么多财富集中在这么少的人手里。”

前十中有7人来自美国。杰夫·贝佐斯、沃伦·巴菲特和马克·扎克伯格领航。贝佐斯财富上涨71%成为世界首富，巴菲特财富上涨31%，扎克伯格财富上涨36%。谷歌44岁的拉里·佩奇首次进入前十。68岁的LVMH掌门人伯纳德·阿诺特财富翻倍，重回前十。前10名财富平均增长了37%。

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