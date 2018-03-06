明星导师+全新制作 街舞综艺能否再造爆款？

然而，大家不约而同地做街舞综艺，也带来一些问题，譬如导师和选手储备不足。此前，两档节目选导师撞车的情况也侧面证明了这一点，有名气、有实力担任街舞导师的艺人不好找。

中新网客户端北京3月3日电（袁秀月）春节刚过，不少综艺先后上线，其中以青年文化为主题的居多，二次元、偶像、游戏等纷纷被搬上综艺舞台，街舞类综艺也集结而来。《这！就是街舞》率先播出，并在网上引发讨论，《热血街舞团》则未播先火。不管是导师阵容还是制作团队，两档节目都不相上下，哪一个能够脱颖而出，再造爆款？

《这！就是街舞》导师阵容

当《这！就是街舞》遇上《热血街舞团》

“不太懂街舞，但看这节目被科普了locking、breaking、poppin等舞种。”春节刚过，《这！就是街舞》就率先上线，节目播出后，几位队长和街舞队员轮流上热搜。同时，争议声也不断，有观众认为跳得不好、节目综艺性强、导师不适合等。

伴随着争论声，2018年的街舞综艺“大战”也正式开启。去年，《舞力觉醒》、《这！就是街舞》、《热血街舞团》等几档节目先后开拍，后两档未播先火，除了鹿晗、易烊千玺、王嘉尔等吸引不少粉丝外，也有不少观众在观望，看街舞是否能再出综艺爆款。

记者梳理发现，动作最快的是《舞力觉醒》，去年6月份就开始海选，11月份就已经在北京卫视播出。节目请到了苏醒、尚雯婕以及罗志祥的御用编舞大目担任导师，五位资深舞者组成专业评审团，二十支街舞团队通过海选进入比赛。不过，节目并未取得预期效果，默默地就播完了，豆瓣评分也只有6.3分。

鹿晗担任《热血街舞团》召集人

接下来则是《这！就是街舞》和《热血街舞团》的正面对决，两部综艺可谓是旗鼓相当。从班底来看，一个是曾制作过《中国好声音》、《中国新歌声》等众多综艺的灿星团队，一个是制作出网综爆款的车澈团队。

导师也类型相似，都是偶像艺人，《这！就是街舞》请来易烊千玺、黄子韬、罗志祥和韩庚，《热血街舞团》则是鹿晗、陈伟霆、王嘉尔和宋茜。播出平台分别是优酷和爱奇艺，而据公布的剧照来看，录制的场景也有所相似，都把舞者放到了街道中。

也有不同之处，从《这！就是街舞》第一期来看，其考核的重点是舞者个人，舞者们自主选择队长进行考核，但规则却由每个队长自己确定。《热血街舞团》则是以舞团的形式来进行比赛，并请来了舞佳舞、CASTER等几家知名街舞团队参与。

《热血街舞团》录制街景

舞蹈综艺一直不断

今有《这！就是街舞》、《热血街舞团》，前有《舞林大会》、《舞动奇迹》、《中国好舞蹈》等，其实，这些年来，在电视荧屏上，舞蹈综艺一直不断。

早在2006年，东方卫视就推出了舞蹈类综艺《舞林大会》，请到了众多明星参与，由于形式新颖，也曾备受欢迎，还一口气做到了第五季。之后，湖南卫视也引进BBC的王牌节目《舞动奇迹》，舞蹈类综艺活跃一时。不过，由于节目形式创新不多，观众新鲜感下降，舞蹈类综艺也慢慢沉寂。

2013年之后，舞蹈综艺又重新进入观众视野，十余档舞蹈综艺涌现。从湖南卫视的《奇舞飞扬》，东方卫视的《舞林争霸》、江苏卫视的《最炫民族风》到央视一套的《舞出我人生》、浙江卫视的《中国好舞蹈》……不过，虽说数量众多，但却并未出现爆款。

《中国好舞蹈》海报

舞蹈综艺为何难以走红？曾担任《舞出我人生》、《中国好舞蹈》等多档节目评委的舞蹈家黄豆豆表示，这和舞蹈本身的小众地位以及观众的审美习惯不无关系。而且，舞蹈仅靠肢体动作吸引观众，所传达的情感不能为一般观众所理解，在传播上也有先天劣势。

此外，以往的舞蹈综艺展示的舞种较多，从现代舞、国标舞到拉丁舞、街舞都有所涉及。为了增加可看性和丰富性，除了请明星嘉宾，舞蹈综艺还会在拍摄时着重讲述舞者背后的故事，这也招致了一些争议。

《舞力觉醒》海报

街舞综艺能否再造爆款？

街舞综艺能克服这些困难吗？街舞虽然起源于美国，但早在上世纪，中国的年轻人就接触到了街舞，最有名的当属“霹雳舞”，也就是Breaking的前身。近些年来，街舞在中国的传播也更加普遍。

《热血街舞团》导演车澈就认为，街舞的普及度、商业化、发展程度都较成熟，而且还跟时尚、健康等领域挂钩，它是可以被推广成大众文化的东西。

从《这！就是街舞》第一期来看，其拍摄方式也有所变化，无处不在的摄像机将记录选手的表现，考核的规则也由每个队长自己定，舞者们则自主选择队长进行考核。舞蹈部分的展示也较为完整，Breaking（霹雳舞）、Poppin（机械舞）、Locking（锁舞）等也随着舞者的表演而为观众所知。

《这！就是街舞》舞美图

《这！就是街舞》导演陆伟和车澈都曾表示过，相比传统选秀，他们更倾向于剧情式真人秀。节目舞美也较以前有所不同，两档节目都搭建了不同风格的街区，以街道为舞台，真正还原街头舞蹈的感觉。

然而，大家不约而同地做街舞综艺，也带来一些问题，譬如导师和选手储备不足。此前，两档节目选导师撞车的情况也侧面证明了这一点，有名气、有实力担任街舞导师的艺人不好找。

《这！就是街舞》豆瓣评分目前为6.5分，不过节目才播出一期，效果如何有待观察，《热血街舞团》也蓄势待发。车澈曾说，小众文化在向大众文化蜕变过程中最易产生爆款，踩中就是爆款，晚了就是从流。《舞力觉醒》就曾宣称自己是首档街舞竞技秀，然而播出效果却一般，不知道接下来谁能踩中成爆款，亦或者都是从流。（完）

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