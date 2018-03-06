打好女性牌需要具备哪些因素？

影片相比以往同类型电影来说更立足全国女性观众，用代表女性的价值观来诠释这样一段走心感人的故事，必将延续走心系电影“前任”系列的火爆观影潮，打造7亿闺蜜欢聚看闺蜜的盛况。

3月2日，电影《闺蜜2》几经波折终于登上了大银幕。同四年前第一部一样，《闺蜜2》依旧从导演黄真真独特的女性视角出发，展现了陈意涵、薛凯琪、张钧甯三个闺蜜间疯狂的冒险、真挚的情感以及对友情的思考，也因此引起了众多女性观众的情感共鸣，足以看出影片的热度。那么时隔四年，从《闺蜜》到《闺蜜2》，导演黄真真和她的“闺蜜团”在延续前作品质的基础上做了哪些升级，才让这部大打女性牌的电影在多年之后如此受欢迎？

一。 展现女性独特视角 告别“直男癌”

提到“小妞电影”，就不得不提到一向擅长执导女性题材的黄真真。从最初的纪录片《女人那话儿》开始，黄真真便确立了在反映现代女性情感上的独到眼光，2014年上映的《闺蜜》更让她成为这一类型的代表。

时隔四年，黄真真携原班人马回归，《闺蜜2》在前作的主推“闺蜜情”的良好基础上进行了创新，融入了公路冒险的元素。有媒体评论：“有了前作的积累，《闺蜜2》的制作升级更加大胆。在近年来被男性公路电影主导的档期中，这场独属于闺蜜们的公路冒险，确实闯出了女孩儿的一片天，是可圈可点的新尝试。”更重要的是，观看这类型影片的时候完全不用担心会被影片中的“直男癌”情节气到暴走。

二。 注重细腻表达 满足女性情感需求

女性电影一般主要以探讨女性的情感状态和两性话题为主，通常以独特的女性视角和镜头语言来展现女性面对生活和情感的态度，细腻饱满的剧情也赋予了片中女性角色更为丰富的性格。

《闺蜜2》最注重的也是女生之间的珍贵的感情，此次黄真真携手陈意涵、薛凯琪、张钧甯这三位现实中的真闺蜜，成为了影片的一大看点。在拍第一部《闺蜜》的时候，黄真真就曾表示，在她看来，两性之间的话题虽然诱人，但更为吸引人的是女孩子之间“如何支持对方，如何一起渡过难关，怎么闹翻，闹翻后又怎么走回来”的部分。相比第一部，《闺蜜2》用更纯粹的方式探讨了女性间的感情，而这种复杂又细腻的情感，大概也只要女孩子会懂吧。

三。 视觉冲击力强 “颜即正义”带动女性观影

《闺蜜2》相较前作，在延续“闺蜜情”的基础上融入了更多喜剧、公路、冒险等商业性元素。电影以陈意涵宣布即将大婚的消息揭开序幕，为了庆祝这一重要时刻，与生命中最重要的两位闺蜜薛凯琪、张钧甯开启了跨国单身派对，结果3人精心策划的越南之旅却意外连连，不但喝起了蝎子酒、与牛郎尬舞，还莫名被黑道“追杀”……一系列考验她们之间闺蜜情感的奇葩遭遇不断，场面爆笑疯狂。

升级版的喜剧和冒险元素让“闺蜜团”的单身之旅变成了失控的疯狂之旅。除此之外，影片最吸引观众的一点就是陈意涵、薛凯琪、张钧甯三位主演在大银幕上首次合体。三个戏里戏外都是闺蜜的元气少女，虽然一改以往的女神形象大走“谐星”路线，但颜值依旧在线，这也吸引了不少粉丝群体前来观影，毕竟对大部分女性受众而言，颜即正义。

四。 立足女性观众代表女性价值观 唤起情感共鸣

有了前作的良好基础，此次制作全面升级的《闺蜜2》再次受到了女性观众的关注。“得女性者得天下”，可见打好女性牌有多么重要。《闺蜜2》讲述了闺蜜们相约疯狂的单身旅行，闯祸后共度难关，刺激又温情。影片通过陈意涵、薛凯琪、张钧甯经历的疯狂冒险带出对闺蜜间情感的思考，引起了众多女性观众的情感共鸣。

此外，影片相比以往同类型电影来说更立足全国女性观众，用代表女性的价值观来诠释这样一段走心感人的故事，必将延续走心系电影“前任”系列的火爆观影潮，打造7亿闺蜜欢聚看闺蜜的盛况。

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