章子怡奥斯卡闪耀之路 连续三年致敬《卧虎藏龙》

回顾章子怡的奥斯卡闪耀之路，可以说攀登了华人女演员的历史高峰，3次入围、终身评委，即使十余年后也依然难忘她的惊鸿一瞥。

3月5日，第90届奥斯卡颁奖典礼播放了一个非常特别的混剪视频，以此来回顾过去百年来电影带来的无限美好。《卧虎藏龙》中章子怡与周润发那场经典的竹林打斗戏份也被剪入其中，在让全球影迷动容的同时，章子怡这张唯一出现的华人女星面孔，更是华语电影最大的骄傲。

剧照

这已经是章子怡连续第三年在奥斯卡颁奖典礼上频频“刷脸”了。2017年第89届奥斯卡的广告时间，就播放了《卧虎藏龙》中章子怡与杨紫琼的经典打戏片段。2016年第88届奥斯卡的演员休息室，则陈列了章子怡的玉娇龙清装剧照。由此可见章子怡《卧虎藏龙》在奥斯卡主办方心中的分量，是非一般华语电影可以轻易替代的。

奥斯卡闪耀之路

回顾章子怡的奥斯卡闪耀之路，可以说攀登了华人女演员的历史高峰，3次入围、终身评委，即使十余年后也依然难忘她的惊鸿一瞥。2001年第73届奥斯卡，《卧虎藏龙》横扫10项提名、斩获包括最佳外语片在内的4项大奖，章子怡作为影片主演完成了她的奥斯卡红毯首秀，一身中国风旗袍装艳丽娇俏，灵气逼人。而玉娇龙这个角色的巨大成功，也为国外影迷认识中国电影、认识中国女演员提供了最好的范本。

2005年第77届奥斯卡，《十面埋伏》获得最佳摄影提名，主演章子怡也受邀担任颁奖嘉宾颁发“最佳视效奖”。一身黑色蕾丝蛋糕拖地长裙优雅中带有一丝性感，成熟中透露一丝甜美，可谓着装典范。该年，章子怡也正式成为奥斯卡终身评委。

合影

2006年第78届奥斯卡可以说是华人女演员离奥斯卡影后最近的一次。凭借在《艺伎回忆录》中的精彩演出，章子怡收获美国金球奖、美国演员工会奖两个重大奖项的最佳女主角提名，其中美国演员工会奖被誉为“奥斯卡风向标”，历来与奥斯卡获奖名单高度重合。虽然最后奥斯卡《艺伎回忆录》的6项提名中并没有章子怡的最佳女主角，但担任“最佳剪辑奖”颁奖嘉宾再次优雅亮相的章子怡，依旧是奥斯卡红毯上那道最靓丽、最难忘的风景线。

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