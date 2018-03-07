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新晋奥斯卡影后将与宋丹丹女儿合拍电影

新晋奥斯卡影后将与宋丹丹女儿合拍电影
2018年03月07日 06:30 重庆晨报
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宋丹丹发微博表示道，“一个中国女孩，在别人的强大领地上独自闯荡且获得如此成就，我太激动太高兴了，必须和大家分享一下。今夜无眠。”

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　　文章来源：上游新闻

宋丹丹发微博宋丹丹发微博

　　长辈对孩子的每一次进步，都会欣喜和欣慰。3月5日傍晚，宋丹丹发微博，透露自己的继女赵婷，将与3月5日获得奥斯卡最佳女主角的弗兰西斯•麦克多蒙德一起合作拍摄电影。

　　“我们的宝贝女儿赵婷编剧导演和制作的故事片《骑士》获美国电影独立精神奖四项提名，并被授予表彰当年杰出女导演的邦妮奖。刚刚获得金球奖、奥斯卡奖和独立精神奖最佳女主角的弗兰西斯。麦克多蒙德在颁奖式上宣布将与女儿合作拍一部电影。”宋丹丹发微博表示道，“一个中国女孩，在别人的强大领地上独自闯荡且获得如此成就，我太激动太高兴了，必须和大家分享一下。今夜无眠。”

　　3月5日上午，第90届美国奥斯卡金像奖颁奖典礼在美国洛杉矶举行。麦克多蒙德凭借电影《三块广告牌》获得最佳女主角。这是麦克多蒙德第五次提名奥斯卡，第二次获奖。1997年，她曾凭借《冰血暴》获得奥斯卡最佳女主角。 

赵婷赵婷

　　赵婷是宋丹丹现任丈夫赵玉吉与前妻所生的女儿，赵婷一直力求突破自己，想要通过自己的作品来摆脱掉星二代标签的束缚。

　　重庆晨报记者 包靖

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