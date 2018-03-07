第90届奥斯卡金像奖各个奖项已经揭晓 拿奖的都是老戏骨

文章原标题：拿奖的都是老戏骨

北京时间3月5日，第90届奥斯卡金像奖各个奖项已经揭晓，其中在最佳男女演员、最佳男女配角这四个表演奖项上，基本没有什么悬念，观众都觉得实至名归。加里·奥德曼凭借在《至暗时刻》中的精湛演技获得最佳男主角，《三块广告牌》中的弗兰西斯·麦克多蒙德和山姆·洛克威尔分别获得最佳女主角和最佳男配角，艾莉森·珍妮凭借《我，花样女王》中的精彩演出获得最佳女配角。

图/视觉中国

北京时间3月5日，第90届奥斯卡金像奖各个奖项已经揭晓，其中在最佳男女演员、最佳男女配角这四个表演奖项上，基本没有什么悬念，观众都觉得实至名归。加里·奥德曼凭借在《至暗时刻》中的精湛演技获得最佳男主角，《三块广告牌》中的弗兰西斯·麦克多蒙德和山姆·洛克威尔分别获得最佳女主角和最佳男配角，艾莉森·珍妮凭借《我，花样女王》中的精彩演出获得最佳女配角。

与去年卡西·阿弗莱克（《海边的曼彻斯特》）、艾玛·斯通（《爱乐之城》）、马赫沙拉·阿里（《月光男孩》）、维奥拉·戴维斯（《藩篱》）组成的最佳男女主角、男女配角相比，今年四位演员在年龄上大很多，平均年龄56.5岁，入行30年左右，除了“科恩嫂”弗兰西斯·麦克多蒙德是收获了第二座小金人之外，其他三人都是首次获得奥斯卡表演奖。与去年相比，今年的奥斯卡显得格外“敬老”。

山姆·洛克威尔 49岁

最佳男配角《三块广告牌》

入行时间：1989年

作品数：70部左右

代表作：《月球》《割草叔叔》《危险思想的自白》等

获奖角色：洛克威尔在《三块广告牌》中饰演的是一个有着暴力和种族主义倾向的警察，努力地试图扭转自己的生活，但总是事与愿违。

表演解析：这次的警察角色是导演马丁·麦克唐纳专门为洛克威尔量身定做的，他将这个角色身上一开始的狂躁暴力转化为后来令人同情怜悯的对象，人物弧度转变极为清晰，表演令人信服。

获奖感言：感谢同样获得提名的威廉·达福、克里斯托弗·普拉默、理查德·詹金斯、伍迪·哈里森，你们都太棒了，还要感谢已过世的菲利普·塞默·霍夫曼，他给了我很大的鼓励和启发。我也要感谢我的父母，热爱电影的他们培养了我看电影的爱好。我记得8岁时，有次被叫进校长办公室，爸爸在办公室里严肃地对我说：“是你祖母的事。”我很紧张地问：“祖母怎么了？”爸爸说就是找个借口去看电影：“没事，我们看电影去吧。”

弗兰西斯·麦克多蒙德 60岁

最佳女主角《三块广告牌》

入行时间：1984年

作品数：42部

代表作：《血迷宫》《冰血暴》等

获奖角色：麦克多蒙德在《三块广告牌》中饰演一位为死去女儿寻求正义的母亲，在愤怒的世界里承受着内心深处的无限痛苦。

表演解析：麦克多蒙德将悲痛欲绝的内心隐藏在强硬刺骨的面庞之下，看似毫无情面却又怀揣同情之心。

获奖感言：我的家人，乔·科恩（丈夫）和佩德罗·科恩（儿子），这两个男性是在主张男女平等的母亲的照顾下长大的，他们也用这样的价值观看待自己，看待彼此，看待周围的人。我知道你们为我自豪，这也让我非常开心。接下来，我要表达自己的一些观点了。如果可以的话，我想邀请所有获得提名的女电影人和我一样也站起来。大家向四周看看吧，我们都有要讲述的故事，有需要获得投资的项目。别在今天的奥斯卡派对上和我们聊这些项目，可以在几天后邀请我们去你的办公室，我们会好好和你们说说这些项目。

艾莉森·珍妮 58岁

最佳女配角《我，花样女王》

入行时间：1990年

作品数：80部左右

代表作：《女间谍》《帮助》《朱诺》等

获奖角色：艾莉森·珍妮在《我，花样女王》中饰演女主角托尼亚的“暴力妈妈”，冷漠、毒舌、爱泼冷水，看起来不像亲妈其实心底藏着柔情，用尽了各种办法逼着女儿成功。

表演解析：这位剧集咖此番的表演足够精彩，癫狂演技爆棚。她精准地把握了一个处于美国社会底层的人物，正是这个尖酸刻薄的母亲，一手塑造了女主托尼亚的扭曲人格，让自己的悲剧延续到了下一代。虽然戏份不多，但每场戏都丝丝入扣，令人拍案叫绝。当然不得不承认，人物的造型设计确实为该角色加分不少。

获奖感言：获得这个奖，完全靠的是我自己，我没其他感言了——开个玩笑。感谢奥斯卡，谢谢一同入围的女演员，你们都很出色。感谢导演，我都不相信我能得奖，是你慧眼识珠。谢谢《我，花样女王》剧组，谢谢玛格特·罗比（女主角），是你的表演刺激了我。

加里·奥德曼 59岁

最佳男主角《至暗时刻》

入行时间：1986年

作品数：60部

代表作：《这个杀手不太冷》《惊情四百年》《锅匠，裁缝，士兵，间谍》等

获奖角色：奥德曼在《至暗时刻》中饰演丘吉尔，最打动人的不是他咄咄逼人的咆哮场景，而是在其人生最犹豫挣扎的低潮期，表现出的内心斗争。

表演解析：奥德曼与丘吉尔在形象上的差别还是很大的。每天开工之前，奥德曼都早早来到剧组，至少花费4个小时上妆，形象上的接近之后让奥德曼的表演如鱼得水。

获奖感言：我要感谢奥斯卡评委，这是至高无上的荣誉，为此，我亏欠了很多人。电影用它的力量迷惑住了伦敦南区少年的心，给了他一个梦，我还要感谢我亲爱的朋友和兄弟，你们帮助我让这个梦活下去。乔·赖特（本片导演），感谢你，虽然想和你合作已经20年了，但是值得等。我想向丘吉尔致敬，这真是一段堪称神奇的旅程。我还要感谢我的母亲，她下个生日就99岁了，比奥斯卡还年长，她正窝在沙发上看直播。

撰文/滕朝

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