50部低分剧：迷信IP、投资方和演员都有错

在这50部低分作品中，有28部是IP作品，有8部是翻拍作品。对一部电视剧来说，“原作和前作”的存在，意味着作品天然就带有一定的流量。但这种流量能载舟，更能覆舟。

原标题：50部低分剧：迷信IP、投资方和演员自身都有错

分析

2018年虽然刚过去2个月，但是观众们已经发起了好几轮针对烂剧的讨伐，低幼的剧情和无脑的表演被制作成段子和表情包反复嘲笑。观众正在变得越来越严格，电视剧即便有IP+流量护身，如果在制作上缺乏诚意，依然会迎来口碑的惨败。新京报记者统计了2013年-2018年间的现象级低分剧（截至记者3月3日发稿前，在满分10分的体系下，评分低于5分，参评人数超过5000人），共50部，探寻低分剧背后的规律。

某些演员接不到品质之作

在50部低分剧中，担纲主演次数最多的是陈乔恩。陈乔恩早年间曾是台湾偶像剧当家女主，《命中注定我爱你》《王子变青蛙》都曾经创造过收视纪录。年近40的陈乔恩这两年出演的剧，却仍然在偶像剧和其升级版——都市情感剧里打转。陈乔恩的人设也陷入了定式，入选的四部现象级低分剧中，最新的两部都是职场精英。

关晓彤、郑爽、唐嫣、钟汉良则各有三部剧入选。高开低走的关晓彤离开了“国民闺女”人设后开始出现明显的水土不服。今年两部开年剧《极光之恋》《凤囚凰》虽然是热搜常客，但基本都是凭槽点上榜，“幼儿园级别的舞蹈”和“缝纫机头”也成了关晓彤的开年标签。

在有2部及以上作品上榜的演员中，杨颖、宋茜和马可的平均分是最低的三个人。导致他们上榜的几部作品，本身制作就有问题。曾经接触过此类低分剧的导演Y表示，早在拿到剧本时就发现逻辑有漏洞，但投资方认为“修补了一处漏洞，就会导致其他地方出现漏洞，干脆都别改了，反正只要有流量演员，总能盈利”。Y导演坦承，在有些项目中，导演的话语权很少，只能硬着头皮拍。另有业内人士表示，某些流量演员一直在低分剧中打转，部分原因是以他们的演技，很难接到真正的品质之作。而且部分演员有自己的接戏体系，比如某小花流量，只接公主范儿傻白甜，稍微有点挑战的就不接。而另一位流量坚决不演傻白甜，但绝不演已婚女，不涉及婚姻剧情，要显得独立自主，就整了个高级玛丽苏三部曲。

IP和翻拍是保障也是雷区

在这50部低分作品中，有28部是IP作品，有8部是翻拍作品。对一部电视剧来说，“原作和前作”的存在，意味着作品天然就带有一定的流量。但这种流量能载舟，更能覆舟。

即便是改编或者翻拍自经典的作品，如果制作不精良，仍然会受到观众的口诛笔伐。曾经执导过多部翻拍剧和IP剧的导演Z表示，新版《寻秦记》的失败很大程度上源于拍摄的理念，“用偶像剧的手法包装了一部有历史内涵的作品”。按照原著的思路，应该是一个现代人努力去适应古代的生活状态和方式，但这部翻拍剧本末倒置，古代的说话、做事方式看起来都很“现代”。Z导演还表示经典重拍是一件事倍功半的事情，离经典太近会沦为“复制版”比如《深夜食堂》，想要创新就要准备好经受观众因为不符合预期而大规模投反对票的情况。

低分剧也有剧本的问题。有编剧认为，一些IP，是文学水平非常低的地摊文学，内容浅薄，但确实在某一方面会吸引部分观众，比如主角的人设啦，特别苏的台词啦，但这种东西一旦改编成电视剧就会非常单薄，改成二十集左右还行，一旦改成四五十集就没法看了，更别提目前动不动拍六七十集还一个劲儿兑水了。

采写/新京报记者 王雪琦 庄梦蕾

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