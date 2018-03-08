孙俪自曝：最羡慕老公邓超学过四年表演

孙俪坦言，自己小时候是学跳舞的，不是一开始就吃表演这碗饭的。“所以，我一直觉得相比专业演员，我还差一点，还可以再好一点。”说到这里时，孙俪笑称，自己一直有点“羡慕”老公邓超。

文章来源来源：上游新闻

孙俪（中）

从《玉观音》中崭露头角，到《幸福像花儿一样》吸睛不断，再到《甄嬛传》里被赞“演技爆棚”……过去近20年间，“小花”孙俪已经不经意就长成了如今观众心目中的演技担当。不过，就在你惊呼她完全已经成了“收视率保证”的时候，孙俪自己心里却一直有一个心结：自己没有系统学过表演……

回顾改革开放四十年来我国文化文艺事业长足发展的《为时代喝彩》正在东方卫视热播，孙俪就将走入今晚（6日）的影视演员专场。开播前，孙俪简单受访也再度谈及了自己的这个“心结”：她“耿耿于怀”以至于平时非常“羡慕”老公邓超。

在如今的微博上，时不时就能看到演员们晒出同学会和当年毕业合影。像章子怡和袁泉就是同班同学、陈思诚和李光洁也是同学等等，但晒照人中并不包括如今的电视剧“一姐”孙俪。原因就是孙俪并非学表演的科班出身，这也是她至今“耿耿于怀”的一点。

从此前的访谈就能看出，孙俪从小是和舞蹈为伴的。小学一年级开始，发现女儿身上有文艺特长后，孙妈妈就把女儿送进了上海市少年宫学舞蹈。也因为孙俪的刻苦努力，在她小学毕业前就随上海东方小伙伴艺术团出访过英国、美国、日本等国家。

等到她初中毕业，妈妈为了女儿前途考虑，又把她送进了上海警备区战士业余文艺演出队。3年后，孙俪退伍进入上海银都艺术学校学习。直到次年，她和海岩的海润演艺签约，也都是和她的舞蹈才能有关。孙俪最早的“触电”也和跳舞有关：在《情深深雨蒙蒙》里，她出演了陆依萍的伴舞，后来才有了在《玉观音》中的惊艳亮相。

正是因为这些经历，虽说早已被大家视为“收视率保证”的孙俪，在接受采访时仍直言每次拍戏“都有点底气不足”。“现在每次拍戏前，我都会找老师来讲解剧本，邀请各行业的朋友一起来看剧本。”孙俪说，自己这么做，主要是为了听取不同角度对自己即将出演的角色的理解。“因为我心里一直没有底。”

孙俪坦言，自己小时候是学跳舞的，不是一开始就吃表演这碗饭的。“所以，我一直觉得相比专业演员，我还差一点，还可以再好一点。”说到这里时，孙俪笑称，自己一直有点“羡慕”老公邓超，“他有过大学四年学表演的经历，从形体到台词，但是我这段时间是缺失的。每一次拍戏，对我来说就是‘补课’，慢慢地补上这些缺失的课。”

孙俪毫不避讳自己私下常常“请教”邓超“我经常问他你们在学校里是怎么训练的。”孙俪谈到这个时还不忘“自黑式”地回忆起了自己学表演的一件“糗事”：“我上过一段时间的艺校，又是学舞蹈出身，之前我一直觉得自己的形体没有问题。根本就没想过影视形体和舞蹈完全是两码事。有一次老师让我们表演放鞭炮，我一下子舞蹈动作就出来了，自己还在那等着让老师表扬呢，结果老师说，你这是什么动作，正常人听到鞭炮声不会是这种夸张的舞蹈动作（笑）。”

严晓频。

而在今晚亮相的《为时代喝彩》中，除了孙俪，奚美娟、严晓频、张瑜、何赛飞、唐嫣等都会现身。其中，特别值得一提的就是严晓频。她自曝能出演后来被广大观众津津乐道的《北京人在纽约》里的“郭燕”也是机缘巧合。“我和姜文本来就认识，知道他们来美国拍戏（《北京人在纽约》是国内第一部走出国门去海外拍摄的电视剧）后，就去玩一玩。结果，没想到，被他们剧组的人围着看来看去，然后姜文跟我说，‘晓频，我们女一号因为出了点状况，还没有定下来，你是不是考虑一下，你特别合适。’”就这样，访友的严晓频成了姜文饰演的大提琴家王起明的妻子郭燕。

重庆晨报记者 裘晋奕

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