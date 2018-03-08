朴信惠崔泰俊承认恋情 曾先否认后曝约会照被拆穿

在双方否认恋情后，一组约会照曝光，随后朴信惠与崔泰俊承认恋情，并表示“两人从亲近的同事在去年年末发展为恋人关系。”

新浪娱乐讯 韩国女艺人朴信惠[微博]今天被爆料正在与崔泰俊交往，在双方否认恋情后，一组约会照曝光，随后朴信惠与崔泰俊承认恋情，并表示“两人从亲近的同事在去年年末发展为恋人关系。”

朴信惠与崔泰俊去年就曾传过绯闻，当时两人被爆料一起去国外旅行还曾一起前往韩国国内的某树木园，当时两人的经纪公司都否认了两人正在交往，今天朴信惠与崔泰俊再次曝出绯闻。

据媒体爆料，朴信惠与崔泰俊都毕业于中央大学戏剧专业，出道后一直保持联系的两个人在一年多之前正式确定了恋爱关系。朴信惠与崔泰俊平时主要在朴信惠位于清潭洞的家里约会，偶尔也会和朋友们一起去旅行，因此两人的恋情在他们的朋友当中早已不是什么秘密。

崔泰俊在2001年11月21日因出演SBS爱情电视剧《钢琴别恋》而以儿童演员的身份正式出道，出演过《妈妈的庭院》、《Missing9》、《奇怪的搭档》等影视作品。还担任过KBS脱口秀节目《大国民脱口秀你好》的固定主持人，出演MBC综艺节目《我们结婚了》，与尹普美组成“泰美夫妇”CP。

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