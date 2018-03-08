梅婷：尽量缩小差距 拿出真情去配音

最新一期《声临其境》节目中，梅婷为《唐山大地震》里的李元妮配音，以喷薄而出的声音爆发力和形体感染力，让观众惊喜连连。

梅婷

梅婷：拿出真情去配音

广州日报讯 （全媒体记者 莫斯其格）湖南卫视《声临其境》第九期《声临其境》节目中，梅婷脱鞋跪地配音《唐山大地震》给观众留下了深刻的印象。第一次尝试给自己角色之外的作品配音，梅婷实力夺冠。对于第二季嘉宾人选，梅婷毫不犹豫地推荐自己喜欢的演员张一山，“他的塑造力很强，非常适合节目”。

最新一期《声临其境》节目中，梅婷为《唐山大地震》里的李元妮配音，以喷薄而出的声音爆发力和形体感染力，让观众惊喜连连。为了追求更好的声音效果和表演，梅婷脱掉鞋子，跪在地上，双瞳饱含泪水，带着哭腔压着嗓子，把一个愧疚自责32年的沧桑母亲演进观众内心，引发大家对人性和亲情的思考。所以为了在《声临其境》中能够配好这两个角色，梅婷反复练习对声音的控制，模仿人物情感。“徐帆老师的声音比较亮，但我的嗓子有点哑。为了尽量缩小差距，我就努力向她靠拢，拿出真情去配音”。

《声临其境》年度声音大秀由陈凯歌导演执导，这对于梅婷来说既兴奋又紧张。“陈凯歌导演和我们讲解最后的大戏。从一个人物的情绪，到整个的情感，陈导有满腔的想法要对我们说，排练整整7个小时，我们每一个演员都获益匪浅。”

[编辑：高辰]

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