2018胡润白手起家女富豪榜:奥普拉JK罗琳赵薇在榜

上榜女富豪财富数据来源于在2018年2月28日发布的《2018胡润全球富豪榜》。将全球最成功的女企业家财富汇总计算是一项很大的挑战。

2018胡润白手起家女富豪榜

全球共找到102位白手起家十亿美金女富豪，比去年增加14位

全球超过一半的白手起家十亿美金女富豪来自中国，64位，占全球63%

15个国家诞生出白手起家女富豪，比去年多3个国家

北京仍然是“全球白手起家女富豪之都”，深圳超越上海位居第二

“触屏女王”周群飞以615亿财富成为全球最成功的女企业家，地产女王吴亚军以585亿位列第二

沃尔玛创始人独女爱丽丝·沃尔顿以3050亿财富成为全球女首富。在全球最富有的20位女性中，仅周群飞一位白手起家，其他人财富均来自继承

胡润研究院发布《2018胡润全球白手起家女富豪榜》

来自15个国家的102位全球白手起家十亿美金女富豪上榜。

中国诞生了64位白手起家十亿美金女富豪，比去年增加8位，位列第一，占全球63%。美国以18位排名第二。英国第三。

总财富达1.6万亿人民币，比去年上涨14%。

制造业超越科技行业成为全球白手起家女富豪最主要的财富来源，以20人排名第一；房地产以16人排名第二；科技和零售分别以11人排名第三。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“这五年，全球最成功的女企业家主要都来自制造业、房地产和科技这三个行业。”在2018胡润全球富豪榜总榜的行业分布中，则是科技行业位列第一，房地产和制造业分列第二、第三；零售则排名第五。

平均财富155亿元，与去年相同。平均年龄58岁，比去年大一岁，比全球富豪榜的平均年龄小5岁。

46位上榜女富豪财富上涨，28位财富缩水或保持不变。另有28位新人上榜，表现最亮眼的是去年在香港上市的越南廉价航空VietJet的拥有者Nguyen ThiPhuong Thao。

45岁或不到45岁的人数达10人，其中4位新面孔：芝加哥健康医疗科技公司Outcome Health的沙德拉·阿加瓦尔成为最年轻的上榜女富豪，年仅33岁；还有东华能源（11.890， -0.03， -0.25%）40岁的周一峰；昆仑万维（25.990， -0.19， -0.73%）41岁的李琼和大漠金海42岁的赵薇。

69%的上榜女富豪财富来源于其上市公司股份，比去年增加2个百分点。

上榜的17%女富豪财富与配偶共有，去年四分之一女富豪财富与配偶共有。

在2018胡润全球富豪榜上，女企业家占15%。三年前，这一比例为13%。五年前，这一比例为11%。

全球最大的财富榜排榜机构胡润研究院连续第八年发布“全球白手起家女富豪榜”。

（2018年3月8日，国际妇女节，上海）继2月28日发布《2018胡润全球富豪榜》（Hurun Global Rich List 2018）之后，胡润研究院今日发布其子榜《2018胡润全球白手起家女富豪榜》（Hurun Global Self-Made Women Billionaires List 2018），统计了全球白手起家的十亿美金女富豪，上榜富豪的财富计算截止日期为2017年1月31日。这是胡润研究院第八年发布全球白手起家女富豪榜。

胡润表示：“全球最成功的男企业家百强中，有3成是中国的，而全球最成功的女企业家百强中，超过6成是中国的。中国女企业家比男企业家要‘成功’一倍。”

《2018胡润全球白手起家女富豪榜》—前十名

前十中一半来自中国，周群飞成为全球白手起家女首富。3人新进前十：美国最大屋顶与墙面批发分销商ABC Supply的戴安·亨德里克斯、“手机喇叭女王”瑞声科技的吴春媛，以及英国在线博彩公司Bet365的丹尼斯·科茨。

来源：《2018胡润全球白手起家女富豪榜》

↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 - 对比去年排名不变 *对比去年新进前十

48岁的周群飞以615亿财富成为全球最成功的女企业家，财富比去年上涨45%。湖南人周群飞最初在深圳创业，从做手表玻璃起家，2000年开始做手机玻璃，跟着智能手机市场的发展，成为触屏行业龙头，几乎覆盖了所有的高端手机品牌，目前蓝思科技（27.910， 0.00， 0.00%）拥有8万多名员工。蓝思科技2017年度实现营业总收入237亿元，较上年同期增长56%。周群飞今年第一次担任第十三届全国政协委员。

54岁的龙湖地产掌门人吴亚军位列第二，财富上涨83%，达到585亿元。作为中国最早的购物中心开发商之一，龙湖从事商业地产运营已18年，发展于全国，业务涉及地产开发、商业运营、物业服务、长租公寓等领域。2017年龙湖销售额突破1000亿元，员工超过1.2万人。吴亚军曾担任第十一、十二届全国人大代表。

77岁去年全球最成功的女企业家陈丽华以510亿的财富排名第三。陈丽华的富华国际在北京拥有数家房地产企业，公司致力于房地产和紫檀艺术。1990年与唐僧扮演者迟重瑞结婚。陈丽华曾担任第八至十二届全国政协委员。

61岁的“造纸女王”张茵曾是2006年的白手起家女首富，今年排名第四，财富上涨49%，达到470亿。年轻时的张茵放弃了待遇优厚的工作，只身到香港闯荡，如今玖龙纸业规模庞大。张茵曾担任第十至十二届全国政协委员。

71岁的戴安·亨德里克斯是美国最大屋顶与墙面批发分销商ABC Supply的老板，财富上涨34%，以390亿排名第五。这位美国最富有的女企业家出生于美国威斯康星州。她和她已故的丈夫肯尼斯一起创立了ABC Supply。

朱迪·乐福与丈夫汤姆·乐福在1964年成立美国连锁加油站及便利店Love‘s Travel Stops。财富340亿，排名第六。 如今Love’s已经有300多家店面。

瑞声科技吴春媛位列第七，财富上涨72%，达到310亿。从1993年开始创业，潘政民、吴春媛夫妇终于在声学专业领域打下了一片属于中国人的天地，缔造了一个手机喇叭为主的微型声学器材王国。2005年于香港挂牌上市，目前全球员工超过4万人。

51岁的丹尼斯·科茨是英国在线博彩公司Bet365的创始人，财富上涨24%，达到310亿，排名第七。2000年开始和她的弟弟约翰•科茨一起创业。

65岁的蒂娜·格林是英国零售品牌Arcadia创始人菲利普·格林的妻子，财富缩水19%，以310亿排名第七。蒂娜•格林最近在出售她的企业。去年他们一个子公司破产后爆出的养老金巨额亏空丑闻在英国影响重大。

74岁的琳达·雷斯尼克与丈夫斯图尔特一起创办Roll International。位列第十，财富比去年下降2%。旗下著名品牌有POM Wonderful、FIJI Water、Wonderful Citrus、Wonderful Orchards 和 Wonderful Pistachios等。

其他上榜女性：

碧桂园杨国强家族的杨美容凭借博实乐以财富115亿元新上榜，博实乐已经成为全球三大教育集团之一。在中国也颇具知名度的时尚品牌Tory Burch的创始人以财富88亿元新上榜，珠宝品牌潘多拉的丹麦联合创始人温妮·埃内弗德森财富63亿元。印度唯一一位上榜的白手起家女企业家Kiran Mazumdar-Shaw财富上涨88%，达到245亿元。

《2018胡润全球白手起家女富豪榜》—国家分布

中国以64位上榜女企业家位列第一，美国、英国分列第二、第三位。

来源：《2018胡润全球白手起家女富豪榜》

来源：《2018胡润全球白手起家女富豪榜》

- 对比去年排名不变 ↓对比去年排名下降 *对比去年新上榜

《2018胡润全球白手起家女富豪榜》—城市分布

前五名城市均来自中国，北京位列第一。从省份来看，广东省表现最佳，共有17人上榜。

来源：胡润研究院

- 对比去年排名不变 ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 *对比去年新进前五

《2018胡润全球白手起家女富豪榜》—行业分布

制造业诞生了数量最多的十亿美金女富豪，房地产排名第二，科技和零售并列第三。

来源：胡润研究院

来源：胡润研究院

- 对比去年排名不变 ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 *对比去年新进前十（今年排名扩充到前15名）

《2018胡润全球白手起家女富豪榜》—最年轻Top 10

45岁或不到45岁的人数达10人，其中4位新面孔：芝加哥健康医疗科技公司Outcome Health的沙德拉·阿加瓦尔成为最年轻的上榜女富豪，年仅33岁；还有东华能源40岁的周一峰；昆仑万维41岁的李琼和大漠金海42岁的赵薇。

来源：《2018胡润全球白手起家女富豪榜》

*对比去年新上榜

创富指数

大中华区的绝大多数女企业家白手起家。

来源：胡润研究院

全球女富豪 Top 20

沃尔玛创始人之独女68岁的爱丽丝·沃尔顿成为新晋全球女首富。欧莱雅64岁的的弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔以2900亿个人财富位列全球第二。碧桂园37岁的杨惠妍以2000亿元的财富排名第三，是唯一一位进入全球女富豪前五的中国女性。全球最富有的前20名女富豪中，白手起家的仅周群飞一位。全球女富豪前20名中，60%都是二代，20%是太太，15%是第3代。

全球女富豪 Top 20

来源：胡润研究院

来源：胡润研究院

↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 - 对比去年排名不变 *对比去年新进前20

68岁的艾丽斯·沃尔顿以3050亿个人财富成为新晋全球女首富，财富上涨55%，主要得益于上市公司股价上涨。沃尔顿家族拥有全球零售巨头沃尔玛一半的股份，艾丽斯是沃尔玛创始人的独女，她同样倾心于艺术领域，个人艺术收藏价值就达数亿美元。

欧莱雅创始人利利亚纳·贝当古于去年辞世，享年94岁，她的独女64岁的弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔，家族第三代，成为这家全球最大化妆品企业的新一代继承人，拥有33%的股份，以2900亿财富位列全球女富豪第二名。欧莱雅集团2017年全年销售额超260亿欧元。

37岁的杨惠妍凭借2000亿财富跻身全球女富豪前三名，财富上涨268%。她的主要财富来自于碧桂园，2018年初碧桂园成为业内增长势头最迅猛的一匹黑马，双月实现销售额破千亿。

78岁的美国玛氏第三代家族成员杰奎琳·玛尔斯以1950亿财富位列全球女富豪第四名，财富较去年上涨11%。

76岁的玛丽亚·弗兰卡·菲索罗以1850亿财富位列全球女富豪第五名，财富上涨32%。她是费列罗创始人米开力·费列罗的遗孀。

55岁的宝马苏珊娜·克拉腾以1450亿位列全球女富豪第六名，财富上涨15%。她同时也是德国女首富。她与她的家族成员共同享有宝马集团一半的股份，这些财富则是继承自宝马集团创始人赫伯特·科万特。

72岁的科氏工业伊莲·马歇尔以1250亿位列全球女富豪第七名。她的财富继承于丈夫E·皮尔斯·马歇尔。伊莲·马歇尔也是科氏工业董事会成员之一，去年一年财富增长11%。

63岁的喜力掌门人夏琳·卡瓦略以950亿位列全球女富豪第八名，财富上涨36%，同时也成为英国女首富。夏琳•卡瓦略在过去从父亲喜力创始人福莱迪·海内肯手中继承了25%的公司股份。

75岁的伊里斯以820亿财富位列全球女富豪第九名，同时也是智利首富。她是卢克希奇集团前任董事长安东尼克·卢克希奇的遗孀，拥有全球最大的铜矿企业之一和智利第二大银行等多产业。

89岁的邝肖卿以820亿财富位列全球女富豪第九名，财富上涨30%。她是新鸿基地产创办人郭得胜的夫人，也是前董事局主席郭炳湘、现任联席主席郭炳江及郭炳联的母亲。郭氏家族透过信托基金持有新鸿基地产股份，她是新鸿基地产的最大股东。

60岁的朱李月华以820亿财富位列全球女富豪第九名，财富上涨141%。其父亲李惠文曾是澳门赌业的元老级人物、如今朱李月华已成为香港金融界“一姐”，旗下的金利丰投资的上市公司已超过9家。

墨西哥集团的Sara Mota De Larrea以820亿元的财富首登《2018胡润全球富豪榜》，位列全球女富豪第九名。同时成为墨西哥女首富。

美国最大的共同基金Fidelity Investments创始者孙女56岁的阿比盖尔·约翰逊，以755亿元财富位列全球女富豪第13位，财富下降8%。

63岁的吉娜·莱因哈特以755亿元的财富位列全球女富豪第13位，财富上涨9%。同时成为澳洲女首富。二十多年前，她从父亲那里继承了并不景气的矿业公司，但却扭转乾坤，让这个公司起死回生。

74岁的Massimiliana Landini Aleotti和她的三个孩子从她已故的丈夫阿尔贝托·阿莱奥蒂手中接过了药学巨子美纳里尼。以755亿元的财富位列全球女富豪第13位，财富上涨9%。美纳里尼在世界各地拥有14个生产基地，拥有1.6万多名员工。

已故船王的次女包陪容和丈夫吴光正一起，以755亿元的财富位列全球女富豪第13位，财富同比增长20%。

布莱尔·帕里-奥克登是考克斯企业集团创始人詹姆斯·M·考克斯的外孙女。以695亿元的财富位列全球女富豪第17位，财富同比上涨10%。

67岁的Savitri Jindal是金达尔已故创始人Om Prakash Jindal的遗孀，以695亿元的财富位列全球女富豪第17位。金达尔最大的资产是来自JSW集团，主营钢铁。

54岁的劳伦娜-鲍威尔-乔布斯，“苹果教父”史蒂夫·乔布斯的遗孀，以590亿元的财富位列全球女富豪第20位。曾在高盛当过固定收益品种交易策略分析师。她是公益组织爱默生基金会的创始人和主席。

属相

在今年全球白手起家女富豪榜上，仍然是羊和牛表现最佳，并列第一，蛇保持第三，鼠和虎表现最差。全球白手起家女首富周群飞属狗。有趣的是，在《2018胡润全球富豪榜》上，蛇排第一，鼠和猪排名最后。

属相

- 对比去年排名不变 ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降

编制方法

上榜女富豪财富数据来源于在2018年2月28日发布的《2018胡润全球富豪榜》。将全球最成功的女企业家财富汇总计算是一项很大的挑战。一些女性的财富在其配偶名下，另一些则由夫妻二人共同享有，例如比尔盖茨妻子梅琳达•盖茨与马克•扎克伯格妻子普莉希拉•陈。在这份榜单上，能够单独拆分女富豪个人财富的，则使用了个人财富数额，比如百度李彦宏的妻子马东敏。无法拆分个人财富的，则使用了夫妻二人的共同财富数额，例如熊猫快餐连锁店蒋佩琪。

2018胡润全球白手起家女富豪榜

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