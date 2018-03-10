《声临其境》年度大秀陈凯歌出考题

朱亚文

本周六晚22：00播出的湖南卫视原创《声临其境》可谓是火药味十足。在经过九期激烈的声音对决后，聚集赵立新、张铁林、朱亚文、韩雪、尹正、郭德纲、王劲松、梅婷，以及他们各自邀约的八位神秘人物助阵的《声临其境》“年度大秀·上篇”即将上演，也为“声音的年度大考”交上一份完美答卷。

陈凯歌

小宋佳助声朱亚文联袂声演《喜欢你》

朱亚文第三期中一声“宝贝儿”，让观众痴迷。其余热未散，本期节目中朱亚文搭档小宋佳合作演绎《喜欢你》中深情告白的片段。根据画面设定，朱亚文配音剧中金城武饰演的总裁路晋，他要去哄闹脾气把自己关在屋内的顾胜男。朱亚文把霸道总裁的严肃挑剔又心急告白的”模样完美诠释，特别是其中一段快速的“讨厌”吐槽引起全场观众的欢呼，主持人王凯调侃：“第一次看到情侣吵架旁边三百多人欢呼鼓掌的”。张国立更是赞道：“朱亚文的配音用声音贴到了角色身上，让观众听到的是角色在说话，将声音和角色完美契合”。而小宋佳面对朱亚文的表白也可爱回应，由开始的闹情绪，很凶的怒吼“闭嘴”，再到后来听到“身边有个位置给你”时，又立马开心傻笑，把藏不住心事又古灵精怪模样演绎的活灵活现。

尹正变声听障父亲感人至深 强势对戏朱亚文争夺冠军

尹正看到朱亚文的精彩表现也不禁感觉到压力倍增，使出了看家本领来正面对决。尹正先是配音《深夜食堂》中赵又廷饰演的听障父亲马克，其要将一位与养女相依为命五年，却面对养女生母来抢夺抚养权的一个绝望的“父亲”用声音展现出来。在配音时，尹正快速的投入自身情感，虽然片段中没有完整的台词，但是却通过神还原刚刚学说话的马克的声音和语调，仅靠含混不清的“啊啊啊”的声音都让人感觉到他的绝望和迫切，把心中的对女儿的深切爱意和心中焦急表现的淋漓尽致。尹正依靠他声音中的真诚把观众代入其中感人至深，阚清子也在一旁眼含热泪的评价道：“完全被感动了”。随后导演陈凯歌更是现场给两位出难题：“每人五句话，演绎一个故事情节”，两位没有任何讨论的情况下，默契十足的秒入戏，尽管不知道对方会说什么，双方的情感、台词都做到了无缝衔接，甚至让陈凯歌导演怀疑“难道是有现成的背后故事？”朱亚文和尹正短短的一段演绎，在一句都不提及第三人物的情况下，让观众对于两人复杂的感情也深切的感知。而随后陈凯歌的解读也让观众恍然大悟：“是发小又是情敌，五句话里包含了这么多的感情，大写的服气，想继续看下去！”

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