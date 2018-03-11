新浪女性 > 时尚八卦 > 正文

“冻龄女神”！央视天气预报女主播主持23年容颜不老

“冻龄女神”！央视天气预报女主播主持23年容颜不老
2018年03月11日 10:57 重庆晨报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

新闻联播天气预报还在与网友的互动中透露，杨丹目前没有行政职务，是公共气象服务中心影视中心播音指导副首席，会培训和带新主持人。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　文章原标题：逆生长“冻龄女神”！央视天气预报女主播主持23年容颜不老

　　来源：上游新闻

　　在3月8日妇女节当天，新闻联播天气预报栏目在自己的官方认证微博赞女主持人杨丹容颜不老，引发网友热议。

杨丹容1996杨丹容1996
2000年2000年
2005年2005年

　　新闻联播天气预报在微博上写到：“披肩直发小虎牙，容颜不老就是她。三八妇女节，报报要表白下自家‘女神’——联播天气预报节目主持人杨丹。杨丹加入《新闻联播天气预报》已经23年了，许多网友表示从小看她长大，惊呼我都老了，她怎么还不老，快来看看逆生长的杨丹。”杨丹自从1996年主持《新闻联播天气预报》至今，已经有23年的时间，不少网友都表示，第一次知道杨丹已经主持了这么久的天气预报，更有网友表示，“天气预报，从小学看到了大学，然后毕业就做了这个工作。”

2010年2010年
2015年2015年
2018年2018年

　　新闻联播天气预报还在与网友的互动中透露，杨丹目前没有行政职务，是公共气象服务中心影视中心播音指导副首席，会培训和带新主持人，而天气预报栏目不是属于央视，而是中国气象局公共气象服务中心。

　　重庆晨报记者 孔令强

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

我要反馈

精彩原创

新闻排行榜

原创视频

直播LIVE

医美热议

美图精选

每周精选

明星视频

  • 情感

  • 八卦

  • 医美

新浪女性意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有