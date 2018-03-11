新闻联播天气预报还在与网友的互动中透露，杨丹目前没有行政职务，是公共气象服务中心影视中心播音指导副首席，会培训和带新主持人。

文章原标题：逆生长“冻龄女神”！央视天气预报女主播主持23年容颜不老

来源：上游新闻

在3月8日妇女节当天，新闻联播天气预报栏目在自己的官方认证微博赞女主持人杨丹容颜不老，引发网友热议。

杨丹容1996

2000年

2005年

新闻联播天气预报在微博上写到：“披肩直发小虎牙，容颜不老就是她。三八妇女节，报报要表白下自家‘女神’——联播天气预报节目主持人杨丹。杨丹加入《新闻联播天气预报》已经23年了，许多网友表示从小看她长大，惊呼我都老了，她怎么还不老，快来看看逆生长的杨丹。”杨丹自从1996年主持《新闻联播天气预报》至今，已经有23年的时间，不少网友都表示，第一次知道杨丹已经主持了这么久的天气预报，更有网友表示，“天气预报，从小学看到了大学，然后毕业就做了这个工作。”

2010年

2015年

2018年

新闻联播天气预报还在与网友的互动中透露，杨丹目前没有行政职务，是公共气象服务中心影视中心播音指导副首席，会培训和带新主持人，而天气预报栏目不是属于央视，而是中国气象局公共气象服务中心。

重庆晨报记者 孔令强

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