网友脑补“丧萌中年”剧 “男主”雷佳音搞笑回复

有网友开脑洞谱出“屌丝的品格”，并钦点雷佳音、潘粤明、郭京飞、段奕宏四位男主，“除了淑女的品格，还想看以雷佳音、潘粤明、郭京飞、段奕宏为主演的屌丝的品格。
原标题：网友脑补“丧萌中年”剧 “男主”雷佳音亲回复想演。。
雷佳音“求”角色
网友脑补剧情
雷佳音
新浪娱乐讯 日前网友设想出一档《淑女的品格》女性大剧，并“钦定”由袁泉[微博]、陈数[微博]、俞飞鸿、曾黎[微博]领衔主演。如今又有网友开脑洞谱出一段“丧萌老屌丝的群租生活”，也“钦点了”四位男主，“主角之一”的雷佳音[微博]更亲自回复“我想演大货司机”，引起网友围观。
日前网友有设想出一档《淑女的品格》女性大剧，3月8日，又有网友开脑洞谱出“屌丝的品格”，并钦点雷佳音、潘粤明[微博]、郭京飞、段奕宏[微博]四位男主，“除了淑女的品格，还想看以雷佳音、潘粤明、郭京飞、段奕宏为主演的屌丝的品格，四个人到中年的丧萌老屌丝的群租生活，永远不会逆袭的那种剧情。被公司裁员后一蹶不振又被老婆离婚净身出户的双失中年男人雷佳音、写黄色小说吃了上顿没下顿昼伏夜出的三流作家潘粤明、没个正经工作瞎混了二十几年的业余相声演员郭京飞、起早贪黑兢兢业业挣扎在温饱线上暗恋隔壁带娃独居少妇的大货司机段奕宏，四个男人群租在一个老街区地下室里。”博主更得到了雷佳音翻牌“我想演大货司机”，上门求角色。网友纷纷评论“你的想法真是返璞归真”、“男版好看啊”、“莫名想看这剧情”，还有网友出招分配女主，评论区十分欢乐。新娱/文
更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）