“猴神大叔”删减18分钟 票房再逆袭

在内地名气最小的萨尔曼·汗，在印度有着“健身教父”之称，他的作品以动作电影居多，《小萝莉的猴神大叔》（后简称《小萝莉》）成为他在中国银幕的首秀。

《小萝莉的猴神大叔》

印度电影通常融合了很多类型元素。

记者、小萝莉和大叔一路的旅程幽默感人。

在印度，有“三汗”包揽了影坛的大半江山——阿米尔·汗、沙鲁克·汗、萨尔曼·汗，在印度影史票房前十排行榜上，除了冠亚军的《巴霍巴利王》系列，其他全被“三汗”主演的影片承包。阿米尔·汗（《三傻大闹宝莱坞》、《摔跤吧，爸爸！》）这两年在中国大火，沙鲁克·汗（《脑残粉》）被称为“宝莱坞之王”，而在内地名气最小的萨尔曼·汗，在印度有着“健身教父”之称，他的作品以动作电影居多，《小萝莉的猴神大叔》（后简称《小萝莉》）成为他在中国银幕的首秀，这次他在片中饰演的则是外表硬汉但性格温和、待人友善，无论何时都不改真诚的哈努曼神信徒“猴神”帕万。《小萝莉》口碑极好：IMDb8.1分，烂番茄新鲜度100%，豆瓣评分8.6。在印度，该片2015年7月上映后8天内票房就突破2亿印度卢比（约合人民币1945万元），打破了宝莱坞电影最快突破2亿卢比的纪录。虽然距离影片在印度上映已过去了两年半，但数据显示，该片表现起初不温不火，但口碑走高、上座率逐渐提升。至截稿前，影片已经逆袭到单日票房榜的第三，远超同期上映的欧美影片《彼得兔》《金钱世界》，7天收割过亿票房，尽管无法复制《摔跤吧！爸爸》的黑马战绩，但依旧证明了“好电影，不怕等”。

剧情

简单共鸣戳中泪点

《小萝莉》故事的核心，讲述“猴神”大叔送一个不会说话的失散儿童回家的故事，剧情并不复杂，但其中却充满了宗教、文化、政治、法律等条条框框的考验，导演卡比尔·汗此前做过不少纪录片的拍摄，他说自己想把这些经验用在《小萝莉》中，“到任何一个城市我都会专门观察人们说话、行动的方式，《小萝莉》本身展现的也是人与人之间的关系和感情，我希望能用一种娱乐化、带着幽默生活的方式去拍这个电影。”《小萝莉》用观众最熟悉的元素去带给人们强烈的共鸣，任何一个片段，电影都能很准确地抓住观众的泪点。

表演

不用记词没压力

小萝莉穆妮的扮演者是印度小童星马洛特拉，她说穆妮的性格和自己很像。片中的穆妮一直很腼腆、很少说话，又美又萌的马洛特拉在采访中话也不多，全片虽然台词只有一点点，但很容易让人产生保护欲望，一颦一笑都赚足了观众的眼泪。被问到这次角色有无挑战，天真的马洛特拉笑说，“一点挑战都没有，我还可以不记台词”，“其实我最爱的是最后我说话的那场戏，拍戏中有时也会想要说话，尤其是看萨尔曼·汗唱歌跳舞的时候就忍不住。大叔人非常好，在拍摄时还陪我玩了乒乓球，我特别喜欢和他在一起表演。”

■ 疑问解析

内地版本删减18分钟？

《小萝莉》在IMDb上显示的原片长是163分钟，而在内地银幕上映的版本仅有141分钟，少了18分钟，对比两个版本可以发现主要有以下删减的内容。

整个电影风格偏暖心喜剧，并不涉及过多的敏感血腥镜头，总的来说删减部分不影响观影效果，例如与叙事无关的歌舞这些删掉后会流畅不少，比较遗憾的是，片尾小萝莉开口说话并与大叔相拥而泣十分催泪，但因为回家路上大叔与小萝莉互动片段有所删减，所以未能让观众感受到两人关系的深入和默契。

●穆妮因为思念母亲不开心，帕万和他的女友一同歌唱跳舞逗她开心。

●穆妮将路边摊的好看手镯擅自拿走，老板追着帕万要钱，帕万生气地还给了老板并教育穆妮不能偷东西。

●帕万为遮掩身份扮成记者的妻子，途中记者想出计策让过路的车送他们一程，让穆妮将香蕉塞进车的排气筒，自己再乔装成机械师将车修好。这一举动自然得到司机的感谢，没想到这个司机竟然是一名警察。

●帕万、穆妮和记者三人的旅途经历，以一段MV式连续镜头剪切的方式展示了他们送穆妮回家旅程上的点滴。

②印度电影为什么长？

除了《小萝莉》，事实上去年上映的《摔跤吧！爸爸》也从160分钟被删减到了140分钟，当时片方回应是为了让影片节奏更紧凑。事实上，在印度电影里，三个小时的片长十分常见，据数据统计，最长的印度公映片长达4小时35分钟，如国内观众熟悉的电影片中，《三傻大闹宝莱坞》171分钟、《我的名字叫可汗》165分钟、《我的个神啊》153分钟……连《三傻大闹宝莱坞》当时在国内上映时候的宣传都打出了“史上最长贺岁片”的旗号，号称要陪观众笑足三个小时。

●大段歌舞充斥影片：这是印度观众最喜闻乐见的桥段，例如《小萝莉》中几段歌舞的长度都不短，这些增加了影片长度，多数歌舞拍摄成本较低，也可以作为原声碟销售，自然占了重要比重。

●剧情各种元素太多：印度的导演喜欢给印度电影一种超现实的感觉，爱情、亲情、友情、宗教、战争、军事、悬疑……能糅进电影的元素都要加入，让观众在三个小时里逃离现实。

●影院是物美价廉的避暑胜地：印度电影票价通常只有十几卢比，不仅便宜还可以让全家老小进电影院吹空调，很多影院还打出“内有空调”的字样。三四个小时的电影中间通常有5到15分钟的“中场休息”，观众可以趁这个时间休闲一下。

■ 导演谈

不想拍续集，想有新尝试

新京报：如何找到马洛特拉饰演穆妮这个女孩的？

卡比尔·汗：如果找不到合适的演员来扮演穆妮，我们这个电影就实现不了。所以我们从几百个女孩中选中了七八个小孩进行集体表演，我第一次看到马洛特拉试镜的录影就眼前一亮，她的灵性和热情很符合我心中想要的穆妮，所以就决定把这个角色交给她。

新京报：电影拍了多久？

卡比尔·汗：整个电影拍了六个月，故事的第二部分几乎都在走回家的路，我们也去了不同的地方旅游（笑）。我一直很关注取景，比较幸运的是我在写脚本时就想好了构图，对在一个地方拍摄一两个月再转战哪里有明确规划，在拍片之前花了不少时间让大叔和小女孩去相处。

新京报：会拍个续集来讲述小萝莉长大的故事吗？

卡比尔·汗：每个导演都会有遗憾，总觉得可以做得更好，但我认为最重要的是你当时拍摄时的感觉，一旦你做了决定，能拍成什么样就任其发展。我基本上是个不会再做续集的导演，影片比较成功的话、非要我做也会尝试，但就个人而言不是很想拍续集，还是想有新尝试。

采写/新京报记者 周慧晓婉

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