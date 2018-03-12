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黄子韬"满脑子都是她"引误解 《这就是街舞》致歉

黄子韬"满脑子都是她"引误解 《这就是街舞》致歉
2018年03月12日 08:03 新浪娱乐
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在《这就是街舞》第二期中，黄子韬的一句“满脑子都是她”被剪辑为对某位女选手的评价，从而引发误解。对此，节目组发表致歉声明。

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节目组声明节目组声明
黄子韬发言被剪辑为对某选手的评价黄子韬发言被剪辑为对某选手的评价
黄子韬黄子韬

　　新浪娱乐讯 3月9日，《这就是街舞》节目组就不当剪辑发表致歉声明。节目组表示，因剪辑不当使得“满脑子都是她”这句话引起观众对黄子韬[微博]队长的误解，节目组已第一时间及时修正，并对给黄子韬队长带来困扰深表歉意，同时呼吁大家切勿对该片段进行进一步传播及过度解读。

　　在《这就是街舞》第二期中，黄子韬的一句“满脑子都是她”被剪辑为对某位女选手的评价，从而引发误解。对此，节目组发表致歉声明。声明全文如下：

　　《这就是街舞》第二期节目因为剪辑不当，使得“满脑子都是她”这句话引起观众对黄子韬队长的误解，节目组已在第一时间及时修正，并对给黄子韬队长带来的困扰深表歉意。希望大众切勿对该片段进行进一步传播及过度解读。《这就是街舞》的初衷是希望通过展现年轻人的梦想、个性、阳光、潮流、团结、奋进，给更多人带来正能量。以后我们会不忘初心，严谨剪辑。希望大家可以更加关注《这就是街舞》的队长们，关注他们热爱街舞的心和积极阳光正能量的街舞精神。（实习生小黄人/文）

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