黄子韬"满脑子都是她"引误解 《这就是街舞》致歉

在《这就是街舞》第二期中，黄子韬的一句“满脑子都是她”被剪辑为对某位女选手的评价，从而引发误解。对此，节目组发表致歉声明。

节目组声明

黄子韬发言被剪辑为对某选手的评价

黄子韬

新浪娱乐讯 3月9日，《这就是街舞》节目组就不当剪辑发表致歉声明。节目组表示，因剪辑不当使得“满脑子都是她”这句话引起观众对黄子韬[微博]队长的误解，节目组已第一时间及时修正，并对给黄子韬队长带来困扰深表歉意，同时呼吁大家切勿对该片段进行进一步传播及过度解读。

在《这就是街舞》第二期中，黄子韬的一句“满脑子都是她”被剪辑为对某位女选手的评价，从而引发误解。对此，节目组发表致歉声明。声明全文如下：

《这就是街舞》第二期节目因为剪辑不当，使得“满脑子都是她”这句话引起观众对黄子韬队长的误解，节目组已在第一时间及时修正，并对给黄子韬队长带来的困扰深表歉意。希望大众切勿对该片段进行进一步传播及过度解读。《这就是街舞》的初衷是希望通过展现年轻人的梦想、个性、阳光、潮流、团结、奋进，给更多人带来正能量。以后我们会不忘初心，严谨剪辑。希望大家可以更加关注《这就是街舞》的队长们，关注他们热爱街舞的心和积极阳光正能量的街舞精神。（实习生小黄人/文）

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