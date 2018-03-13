多档热门综艺将回归荧屏 能否带来惊喜？

原标题：多档热门综艺即将回归荧屏 能否带来惊喜？

多档热门综艺即将回归荧屏 能否带来惊喜？

近日，多档节目“路透照”在网络流传，《奔跑吧》跑到维也纳，《极限挑战》全员回归等，都引起网友的热议。记者了解到，《向往的生活》《我想和你唱》等节目的新一季也即将启动，由《明星大侦探》团队打造的《我是大侦探》也即将开播……众多热门综艺的回归，观众们期待节目可以带来更多新的惊喜。

黄渤

《极限挑战》常驻嘉宾黄渤、张艺兴、罗志祥

《我是大侦探》定档，电影级实景惊艳

《声临其境》年度大秀后，《我是大侦探》正式宣布接档，于3月24日在湖南卫视开播。近日，网友曝光了节目“路透照”，何炅、吴磊、韩雪、张若昀、邓伦、张天爱、大张伟、马思纯等参与录制，阵容强大引发期待。另外，节目组也首次曝光了一组录制实景图，电影级别的精良画风让网友对这档综艺的期待。

《我是大侦探》是由湖南卫视和芒果TV共同打造的大型情境类益智互动推理秀，全程采用实景拍摄，根据每期剧情搭建不同实景。在此次曝光的首期场景中，节目组还原了一个古代沙漠中的神秘客栈，客栈的造型古朴典雅，质感堪比电影布景。为了营造一个真实的沙漠客栈，建筑还配备了大堂、客房、伙房，结构布局完全遵循一间客栈应有的标准。

除了场面宏大壮观，节目组在细节之处也独具匠心。伙房中的鱼肉蔬菜是真的；客房内的竹简、笔墨纸砚以及烛台、字画等一应俱全；节目组甚至在客栈外搭建了一座骆驼棚，棚内还有几匹“骆驼”！

身为《明星大侦探》的姐妹篇，《我是大侦探》被观众认为“自带优质基因”。节目总导演透露，《我是大侦探》将全面升级采用更广阔的场景、更丰富的游戏任务，进一步升级互动体验。据悉，《我是大侦探》还融合了“角色扮演”“演技比拼”“推理角力”等众多元素，每期都将集结多位高能玩家组成推理阵容，还将开创“全民互动”的新模式，让观众在观看节目的同时充分参与推理过程，有望引发新一波“全民动脑”热潮。

《奔跑吧》《极限挑战》录制“吸睛”

全新一季《奔跑吧》近日在粉丝们的期待中再度“开跑”。节目组首站跑向奥地利首都维也纳，兄弟团一行人前往联合国维也纳总部，在纪念广场开启了学习之旅。兄弟团在微博上发布齐聚的消息，就吸引了大批网友的围观，此外多个角度的“路透照”也十分吸睛。

《奔跑吧》兄弟团现身维也纳

从《奔跑吧》首站“路透照”可以看出，宋祖儿搭档邓超；吴秀波搭档Angelababy；钟楚曦搭档李晨；Selina搭档陈赫；昆凌搭档郑恺；蓝盈莹搭档鹿晗。此外，新一季《奔跑吧》将采用“素星融合”的全新模式，邀请各有所长的观众参与。

近日，《极限挑战》第四季也开始录制，“路透照”中黄渤等6位常驻嘉宾集体穿军大衣，戴大红花，造型惹眼。日前，张艺兴在微博中晒出与节目中“鸡条兄弟”们的合影，称“红花美男齐上阵”。照片中依然是6位常驻嘉宾，有网友评论“莫非这是要去抢亲？”孙红雷则在微博上发布搞笑“寻人启事”：“我村黄姓男子于昨日走失至今未归，失踪时手拿一把瓜子。提醒大家，如果有人发现该男子，千万不能靠近，请马上报警！一旦被咬伤，请速与当地防疫站联络！联系人：张艺兴。”照片中黄渤身穿军大衣嗑着瓜子，样子十分逗趣。张艺兴还提醒黄渤：“哥，有人找你。”

此外，《高能少年团》第二季也已经开始录制，少年团成员王俊凯、董子健、张一山、王大陆、杨紫现身。《高能少年团》采用多场景互换模式，通过高能挑战任务，展现90后敢闯敢拼的青春正能量风采。节目特色鲜明，有较强的趣味性。由于“档期问题”，刘昊然通过微博宣布缺席第二季“少年团”，杨紫的加入则给节目添加了新的趣味性。

《向往的生活》《我想和你唱》即将开录

除了已经开始录制的节目外，还有多档节目正在筹备中，即将开始录制。

其中，慢综艺《向往的生活》计划将继续在何炅、黄磊、刘宪华三人的领衔下登陆湖南卫视周五档。据介绍，《向往的生活》继续守拙归田园，为观众带来一幅“自力更生、自给自足、温情待客、完美生态”美好生活画面的同时，离开北京蘑菇屋的他们将面临更加意外、更加有趣的挑战和考验，惊喜令人期待。节目嘉宾方面，除了何炅、黄磊、刘宪华外，还将加入一位新的男性90后常驻嘉宾。有消息称，在《演员的诞生》中有不俗表现的彭昱畅或将加入。

《向往的生活》即将开录

将“跨屏互动”与“星素结合”融合一起的大型互动音乐综艺《我想和你唱》，也将于近期推出第三季。据透露，本季节目将有不少创新亮点，除了前期启动全国“海搜”网络上的素人唱将，以及玩得更溜的“多屏互动”外，每期节目还将有一位重磅的歌坛大咖前来“压阵”，助素人实现音乐梦想。近日，蔡依林粉丝歌迷会在微博上发布，蔡依林将参加《我想和你唱》节目录制，成为该节目第三季的嘉宾。

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