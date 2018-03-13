整过容的不要！艺考这要求过分吗？

因此，与其说马伊琍讽刺的是女考生个人，不如说她素来反抗的是庸俗化倾向明显的演艺圈畸形审美——不仅关乎外形，更关乎对专业的认知。

[一家之言]

与其说马伊琍讽刺的是女考生个人，不如说她素来反抗的是庸俗化倾向明显的演艺圈畸形审美——不仅关乎外形，更关乎对专业的认知。

整容的孩子不能收

最近，马伊琍担任上戏三试的考官。据现场考生的爆料，在考试现场，马伊琍直接问一个女考生鼻子整得疼不疼。尽管马伊琍本人至截稿前没有直接回应此事，但其实去年马伊琍做考官的时候，就已经强调这一点了：“但凡整容的孩子不能收，如果你收了这样的学生，其实对年轻人来说不是一个好的榜样。”马伊琍表示连文眉毛都算违反规定。

尽管所谓的“规定”尚有争议，但实际上，不仅马伊琍介意年纪轻轻的艺考生在脸上动刀子，现在许多知名导演挑选演员，尤其是电影演员，“不要整容脸”也成为最抓眼球的一条规则。此前冯小刚为《芳华》挑选女主角时，也曾在这个问题上大做文章。更早的在姜文还在筹备《一步之遥》的时候，就将炮火对准了候选女演员：“你们能不整容吗？在我眼里，从来没有一个人因为整容变漂亮！”

业界前辈拒绝“整容脸”，与近年来大小屏幕充斥着的相似面孔有直接关系。尤其在大部分平庸俗套的宫斗剧、大女主剧中，女演员一多，观众就容易脸盲。加上大部分此类剧集和整容工业一样，是流水线生产，妆容、服饰接近，更让观众难以辨认。

其实，放眼国内演艺圈，一线明星里专业口碑好的，少见整容脸。比如最近凭借《红海行动》又刷了一波好感的两位主演张译和海清，前者曾经因为容貌问题连入行都是问题，但时间会证明演员的生命力在于专业；海清当年艺考“打败”了范冰冰，事实证明表演系老师的选择自有其道理，尽管成不了流量明星，但她是大写的“演员”。

反倒是一些虽“自带流量”却“沉迷于美貌不能自拔”的某些女明星，每次出现在媒体镜头下脸都不大一样，却数十年如一日拿不出一部豆瓣评分能够及格的作品。整与不整，似乎是其生活重心，也是舆论对其关注焦点。这才是最可悲的。

当然，情况也不是那么绝对的。最近大火的韩剧《迷雾》，金南珠饰演的女主角也有明显的整容痕迹，但依然老辣、精准的情绪表达——也就是大众认知里的“演技”，让她依旧广受好评。或许不要整容看着更顺眼，但不代表动了刀子后就不能继续对专业性有所追求。

因此，与其说马伊琍讽刺的是女考生个人，不如说她素来反抗的是庸俗化倾向明显的演艺圈畸形审美——不仅关乎外形，更关乎对专业的认知。只是被批评者认为“刻薄、不留情面”的做法值得商榷。

□枕书（媒体人）

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