苏芒因照顾家人辞任时尚集团总裁 将于5月离职

苏芒

苏芒辞职信

新浪娱乐讯 13日上午，时尚集团发声明表示苏芒由于家人健康问题，决定辞去时尚集团总裁职务以及时尚集团各项职务，考虑到苏芒在集团成长与发展阶段做出的贡献，刘江董事长再三挽留，但由于苏芒个人意愿，最终决定将离职时间定为2018年5月8日。时尚集团也表示为了对苏芒多年的贡献表示诚挚感谢，聘请其出任时尚集团顾问，祝福苏芒家人早日康复，并祝愿她未来有新的发展。 与此同时为保证集团各项事务平稳过渡，过渡期间，由时尚集团董事长刘江代行总裁职务。时尚集团还发出了有苏芒本人亲笔签名的辞职信，宣布了这一消息。时尚也在评论区再一次表达了对于苏芒的祝福和对今后集团发展的决心和信心：“祝福苏芒，家人安康，我们一起努力，让时尚更美好！”

看到此消息，网友纷纷评论，有觉得十分突然，难以接受的，表示：“芒芒姐怎么了？”“太突然了！”“晴天炸弹？”也有的表示对于苏芒的祝福：“祝福苏芒姐姐一切顺心顺意。”“啊，愿家人早日康复… 祝安好！”（实习生昆丁/文）

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