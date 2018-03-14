《环太平洋2》：景甜再演好莱坞怪兽片

谈及自己的角色“邵俪雯”，景甜表示，这是一位不折不扣、雷厉风行的女强人：“她的内心特别执着，有时候大家甚至会觉得她有点偏执，但她的那种专注精神特别值得我们学习。”

新闻来源：羊城晚报

景甜再演好莱坞怪兽片

好莱坞科幻巨制《环太平洋：雷霆再起》（以下称《环太平洋2》）将于3月23日全国上映。昨日，影片在北京举行中国首映礼，导演斯蒂文·S·迪奈特携主演斯科特·伊斯特伍德、景甜、黄恺杰、蓝盈莹、于小伟等出席亮相。

景甜在片中走冷艳风格

《环太平洋2》故事发生在距离前作战乱结束十年之后的2035年，进化而来的怪兽更加庞大且智慧，杰克（约翰·博耶加饰）与奈特（斯科特·伊斯特伍德饰）这对曾经的机甲驾驶员搭档再次联手，率领从未有过实战经验的机甲学员们奋起抵抗。导演斯蒂文表示自己从小就是怪兽迷，执导这部电影是美梦成真。据悉，《环太平洋2》延续了前作的世界观设定，同样的机甲大战怪兽，同样的人类驾驶机甲，历经9个月完成1600组特效镜头。不同的是，斯蒂文将第二部里很多对战场面设定在白天：“那种下雨的阴暗潮湿场景是上一部的特色，这次动作场面扩大了，机甲也升级了，改到白天是希望给观众带来全新的体验。”

片中，机甲更新换代，拥有了更先进的功能和更强劲的战斗力。发布会上，主演斯科特和景甜就带来了升级后的四大全新机甲——“复仇流浪者”、“凤凰游击士”、“英勇保护者”和“军刀雅典娜”。谈及自己的角色“邵俪雯”，景甜表示，这是一位不折不扣、雷厉风行的女强人：“她的内心特别执着，有时候大家甚至会觉得她有点偏执，但她的那种专注精神特别值得我们学习。”该片也是景甜继《环太平洋》《金刚：骷髅岛》之后再次参演好莱坞怪兽大片，她说：“这一次突破很大，造型上比较霸气冷艳，很多台词都涉及高科技概念。无论是文戏还是动作戏，对我来说都是很特别的经历。”（王莉）

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