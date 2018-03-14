为优质中生代演员写剧本 网友脑洞“大剧”引热议

翻看微博评论，不难发现，网友除了吐槽编剧不给力、制作方跟风，也认为市场应该更重视这批中生代的优秀演员。

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日前，有网友设想出了一部《淑女的品格》女性大剧，并“钦定”由袁泉、陈数、俞飞鸿、曾黎领衔主演。随后，又有网友谱出了男版《淑女的品格》，并“钦点”雷佳音、潘粤明、郭京飞、段奕宏四位男主角。这两部还不存在的剧作引发了网友的热议，网友纷纷开始“写剧本”“找主演”，从网友评价中不难发现，观众对好的剧情、题材以及优秀的演员是多么的渴望。 文/广州日报全媒体记者 张素芹

日前，某网友设想出一档《淑女的品格》女性大剧，并“钦定”由袁泉、陈数、俞飞鸿、曾黎领衔主演。该剧讲述四个大龄女青年的四十岁生活。

剧中，俞飞鸿的角色是“研究生毕业的设计师，作品美感与实用兼具。平时娇娇嗲嗲，跟客户讲生意的时候又冷冷清清，但私底下是拼酒狂魔”。

陈数的角色是老师，“聪明脑瓜，课堂上幽默风趣，对待孩子温柔有耐心。课后冷漠，反差大。”

曾黎是公司总裁，“最开心的事儿就是给仨闺蜜花钱，尊重男性同时在职场里打败他们。”

袁泉是主任医师，“爱干净得要命却还是心甘情愿跟那三人住在同一个房子里。对待外人能不说话绝对不蹦一个字儿，但在闺蜜里就是一唠叨老妈子。”

甚至还有网友为其精心制作了海报，四位女主各美其美，气场十足，并附上介绍：“该剧没有家长里短，没有婆媳争斗，所有糟心的情节都没有！”虽然只能说“希望该剧早日播出”，但还是引发众网友期待，甚至引来“女主们”亲自回应。演员陈数和曾黎主动转发微博，表示“有点儿期待”。

随后，又有网友脑洞大开谱出男版《淑女的品格》，并点雷佳音、潘粤明、郭京飞、段奕宏四位男主。

为优质中生代打“CALL”

对于这两个“剧本”，网友热情高涨：“建议一家大公司赶快开工作室，两部剧并行打擂台。甚至可以像美剧一样周播，边拍边播！两部剧的主线稳定之后还可以客串一下！”

仿佛这两部剧真的就要开拍了一样。《淑女的品格》几乎像真实的电视剧般引起巨大关注。这恰恰反映了电视剧市场中此类题材作品的匮乏。

一度大热的大女主剧虽然大都有不错的收视率，但相比于其标榜的女性成长，强调女性自主、自强，实际上却往往“货不对板”。“大女主”们多是玛丽苏人设。所以，《淑女的品格》被网友期待“感觉很有看头啊！”也被网友建议“可以从优质大龄单身女青年的三观出发，围绕事业、生活展开。这四人各有特色，无所谓谁是女主。”

而讲都市男性生存状况、情感世界的电视剧作品，更因为稀缺而成为题材“蓝海”。因此，男性视角的电视剧《老男孩》才如此受到欢迎。

不少观众就直言，“之所以追这部剧，完全就是冲着剧中的三个老男孩来的。”“虽然不是流量小生，但是他们的演技实在太迷人了！”

翻看微博评论，不难发现，网友除了吐槽编剧不给力、制作方跟风，也认为市场应该更重视这批中生代的优秀演员。俞飞鸿、陈数、雷佳音、郭京飞等演技派被“钦点”后，网友还在为更多的优质中生代演员打“CALL”。

“《淑女的品格》里，希望韩雪出来客串一下女漫画家，也推荐刘敏涛、梅婷等一众中生代老演员出演。”对于这样网选演员，网友表示：“袁泉、俞飞鸿们，演技秒杀那些小花好几条街。”

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