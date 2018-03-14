《恋爱回旋》“日式鸡汤”有点甜

从出道到现在，新垣结衣几乎“0绯闻”。被问到理想型，她曾表示：“我觉得能贯彻自己想法的人非常了不起”，希望变成老婆婆时还能跟对方牵着手走路。

演员的乒乓戏份都是亲身出演。

影片再现小福原爱哭着打球的场景。

“老女神”广末凉子（左）出演问题少妇。

苍井优（右）出演原中国乒乓选手。

新垣结衣

13岁时作为模特出道。

《龙樱》时期还是冲绳辣妹。

穿水手服的女子高中生是她的拿手角色。

Pocky广告让她国民度暴涨。

《Legal High》里活成了表情包。

NO.561

《恋爱回旋》70分

观影地点：百老汇影城 国瑞城店

观影人数：15人

相较于国内影片对运动题材的忽视，日本影视作品近几年常有不错的体育类型电影出现，如去年拳击题材的《啊，荒野》，其中涉及乒乓球题材也不是首次，动画大师汤浅政明就曾经制作动画片《乒乓》，豆瓣评分高达9.3分。这一次，日本“国民老婆”新垣结衣带来了一部励志运动爱情电影《恋爱回旋》，这也是宅男女神新垣结衣（昵称gaki）首次登上中国银幕，影片于上周五登陆内地院线。至截稿前，影片以每天不足5%的排片率收割1300万票房，可见国内宅男无论怎么在gaki的美照下方留言呼唤“我的老婆”，但执行力和购买力对这个市场实在太过渺小。

所幸《恋爱回旋》的口碑不错，在豆瓣上获得了7.5分的高分。该片在日本上映时获得了档期内的票房冠军，新垣结衣也凭借本片获得第60届日本蓝丝带电影节的最佳女主角。《恋爱回旋》故事其实中规中矩，满满的套路，像是一碗加料很多的高级鸡汤，虽说剧情发展毫不出乎意料，但角色的高颜值以及演员生动温暖的表演依然为剧情增色不少，除主演新垣结衣与瑛太的表现可圈可点外，配角中众多老戏骨和特别出演的几位女神苍井优、广末凉子、真木阳子等人的表演也尤为突出。

A 剧情

编导黄金搭档发挥稳定

《恋爱回旋》讲述了天才乒乓球少女富田多满子，从小受到母亲的严苛训练，却因此痛恨乒乓球，年满三十却恋爱工作一事无成，被富二代劈腿后回到家乡。她和同样失意的前职业拳击手萩原久组成混合双打，再次通过乒乓球找回自我和真爱。影片开头就奠定了喜剧的基调，多满子自己告诉观众“要结婚了”，对象还是个收入四千万的医生，她准备去度蜜月了，也叫大家不用等待了。没想到这一切都是她假想出来，新垣结衣本人外形高挑清秀，演起笨手笨脚的糊涂虫多满子却产生出意外的“萌感”。

曾合作过高口碑作品的《胜者即是正义》、《约会，恋爱究竟是什么呢》的导演石川淳一与编剧古泽良太这对黄金搭档再度携手，发挥稳定、基调温暖励志，对爱情方面的表现整体比较平淡，有老生常谈之嫌，喜剧和运动漫画感极强，比赛时对每个乒乓球选手的漫画式文字介绍，也极具日式风格。

B 制作

运动戏众演员亲身上阵

影片的完成速度极快，自去年2月底开机，仅用了1个月就火速杀青。片中多满子的童年原型是向日本知名乒乓选手福原爱致敬，不仅重现了福原爱儿时哭着打球的可爱画面，就连她在片中的球风也是福原爱擅长的横板快攻。为了演出真实感，新垣结衣和瑛太都在拍摄之前观看了大量的职业选手的比赛视频，新垣结衣参考福原爱，瑛太模仿水谷凖。同时，导演还邀来了不少真正的运动员参演，例如水谷凖、石川佳纯在内的6位日本现役乒乓球选手客串出演。

片中瑛太饰演的萩原久更是需要左手持拍，这增加了他表演的难度，因为这部电影，他自己也爱上了乒乓球这个运动，“我从未想过这个运动这么有意思，我也很上瘾，很想摆张乒乒球台在家里。”至于新垣结衣更是用了很多时间去进行练习，有大部分打球的镜头都是她和瑛太的亲自出演，新垣结衣表示，“如果不去真正地打球的话，你很难感受到选手在赛场上会考虑的事情。在电光火石的比赛中你需要思考很多，拍摄结束后我只要站在乒乓球台就会想起各种战术打法。”

C 彩蛋

中国乒乓依然世界最强

影片虽然有很多漫画式的表现手法，但没有完全脱离现实，主要角色大多是小人物，尽管他们都共同为了各自的梦想拼命练习乒乓球，但最终依然很难赢得胜利。就像新垣结衣在电影开篇就说出的台词，“人生没有奇迹”，就算疯狂地练习一年，已经丢了很久的球拍也难以重回巅峰，再怎么能逆袭但也与冠军失之交臂，编剧这方面并没有做太大的夸张。

片中俱乐部聚餐的地方都在一家中国餐馆，森崎博之饰演的厨师总是加错辣酱，做出辣到喷火的麻婆豆腐，苍井优饰演的暴脾气服务员小杨最出彩，成为全片的笑点担当。这两个角色的身份是移民，因无法进入中国国家乒乓球一队而失去了人生的意义，只能到日本开餐馆，苍井优还在片中表达了对中国乒乓球队的崇拜之情，“为什么中国的乒乓球最强？因为中国乒乓球训练全世界最为严格。”同时在陪练途中，她会中国式咆哮，并且告诉瑛太和新垣结衣，“给我爬起来，等死了再慢慢休息。”

■ 主角

Gakki 甜美笑容背后隐藏了一颗“宅女心”

校园 为工作东京冲绳两地飞

众所周知日本冲绳盛产美人，从歌姬滨崎步、安室奈美惠，到演员仲间由纪惠、满岛光，甚至金城武还有一半冲绳基因。新垣结衣就生在这样的冲绳。

1988年出生的她，是三姐妹中的老幺，家中的父母都从事美容行业。新垣结衣从小就对女子偶像团体SPEED心生向往，却坦言自己没什么舞蹈天分，曾经三次报名当地知名的艺人养成学校，最后统统都落选。好在，因为出众的外貌和身高，2001年新垣结衣经过选拔成为杂志《nicola》的模特。从这本杂志走出来的女星还有栗山千明、苍井优、二阶堂富美等女星。《nicola》时期的新垣结衣获得不少支持者，共15次登上封面，成为当时的最高纪录。

开始模特工作后，新垣结衣平时在学校上课，周末坐飞机去东京工作，周日晚上再回冲绳。出于想拥有一个完整的校园生活的愿望，这样繁忙的日程中她还在学校担当女子篮球部的经理。不过随着日程越来越忙，篮球比赛新垣结衣时常无法到场，平衡工作和学校也变得困难起来，“我甚至不知道自己能不能毕业。一去学校就变得很阴暗，补习或者做研究都是自己一个人在教室做。”就这样，新垣结衣苦恼着度过了初高中的校园时光。

转折 刚出道是“辣妹”路线

2004年，新垣结衣初尝演戏滋味，和众多冲绳出身的演员一样，走的是“辣妹”路线。这一时期她参演的作品包括经典的《龙樱》，剧中可以看到一个小麦色皮肤、画着安室奈美惠同款细眉的她。而真正让观众认识新垣结衣的是2006年“格力高Pocky”的广告，广告中她面带招牌式微笑跳着“pocky舞”。有趣的是，2016年《逃避可耻但有用》片尾“恋舞”的流行，仿佛是对十年前的新垣结衣的一次回应。

格力高的广告让新垣结衣人气暴增，她清新、充满活力的微笑击中了广告商的心，不少产品甚至直接点名要“Gakki Smile”。新垣结衣也以此为契机，从“辣妹”转向了“小清新”。从同年和长濑智也合作的《我的老大、我的英雄》开始，招牌式微笑、双马尾和水手服成为新垣结衣常见的角色形象。到了2007年与三浦春马合作的《恋空》，新垣结衣终于迎来了真正意义上的第一次“爆红”。这一年凭借电影的人气，新垣结衣还发表了单曲，演唱会开到武道馆，甚至还登上了年末的红白歌会，一时风光无二。

当然，这样的“登顶”方式，每一个相貌可人、资源到位的年轻女星都曾经历过，而其中大部分都在观众对“新鲜感”的追求中逐渐消失。对新垣结衣来说，“转型”势在必行。

事业 “花瓶”是福也是祸

“女子高中生”角色之后，毫无疑问是“职业女性”。2008年与山下智久、户田惠梨香合作的《Code Blue》算是新垣结衣转型的初步成功。这一系列在2010年、2017年分别推出第二三季，每一季人气口碑都不俗。到了2011年，新垣结衣一人独挑大梁出演《全开女孩》，颠覆了往日清纯乖巧的形象，在其中饰演一个性格强势的女律师。

纵观新垣结衣的角色，“戏路窄”是不争的事实。虽然尝试过战国公主、哑女等等，但一直难有突破，“因为是新垣结衣才会看”，成了她身上的一把双刃剑。哪怕是让她人气再度飙升的《Legal High》，也难以逃脱“花瓶”的命运；《逃避可耻但有用》导演干脆让28岁的她“尽情展现可爱就够了”。或许是深知自己的长短处，新垣结衣每一部都选得保守、稳妥，留下的只有“舒服”的观感——尽管日本民众一直期盼着她能成为吉永小百合那样的“永远的清纯派国民女演员”。

“花瓶”有错吗？能持续红十年，想必也是瓶中翘楚了。新垣结衣的清爽感，就像天海佑希的“酷”，竹内结子的“御”，深田恭子的“萌”，出道时就如此，但永不会过期。

T i p s

●从出道到现在，新垣结衣几乎“0绯闻”。被问到理想型，她曾表示：“我觉得能贯彻自己想法的人非常了不起”，希望变成老婆婆时还能跟对方牵着手走路。据说她的初次暗恋发生在小学二年级，似乎对“长发及肩”的男孩子很感兴趣。

●尽管给人充满活力的印象，实际上新垣结衣却坦言自己内向认生，实际上是“性格有点消沉的人”。面对新的变化会有些踌躇，是总去同一个面包店的那一种类型。在综艺里可以看到她有多不擅长活跃气氛。

●非常宅！没有工作的时候基本宅在家里睡觉，据说是会在床上翻来覆去睡好几回合，不知不觉一天就过去了。

●有一只宠物蜥蜴，从2007年独自一人生活就开始养了。“眼睛很漂亮，尽管不会笑但眼睛会说话，仔细看它表情就会懂。蜕皮时努力的样子非常可爱！”

撰文/周慧晓婉

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