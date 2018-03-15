传记片《万物理论》精彩瞬间 这就是关于霍金的故事

影片根据霍金的妻子简·王尔德的回忆录改编。霍金本人对影片很是赞赏，他同意了将自己真实的“声音”（电脑发声器）用在了电影当中。

《万物理论》

《万物理论》（The Theory of Everything）是由环球影业出品的霍金青年时代的传记片，由詹姆斯·马什执导，埃迪·雷德梅恩、菲丽希缇·琼斯主演，2014年11月7日在美国上映。

讲述霍金的故事

影片灵感源于简·王尔德的回忆录《飞向无限：和霍金在一起的日子》，讲述了知名物理学家史蒂芬·霍金和他的第一任妻子简·王尔德始于剑桥大学的爱情故事及霍金患病前后的励志传奇。

影片根据霍金的妻子简·王尔德的回忆录改编。

影片根据霍金的妻子简·王尔德的回忆录改编。制片方和编剧花了三年时间才说服她同意将回忆录改编成电影。

霍金本人对影片很是赞赏，他同意了将自己真实的“声音”（电脑发声器）用在了电影当中。

片中的霍金

除了真实的“声音”之外，影片中用到的道具包括女王荣誉勋章以及署名论文也都是由霍金本人提供的。

霍金曾在台下看完这部电影

《万物理论》在2014年秋天的多伦多电影节上举行世界首映，当时霍金本人就是台下的一员观众。电影结束之后，他的秘书从他的脸颊上擦去了一行眼泪。

埃迪·雷德梅尼

饰演霍金的埃迪·雷德梅尼在片中饰演青年时代的霍金，为了钻研霍金不同时刻的症状，他在伦敦运动神经元疾病诊所里待了4个月时间，并请来舞蹈家修习肢体指导课，他凭借该片获得第72届金球奖、第68届英国电影学院奖和第87届奥斯卡金像奖的最佳男主角奖。

浪漫的相爱

影片中讲述的是，上世纪60年代的霍金是剑桥大学的学生，他与艺术系学生简·王尔德相遇相爱。

爱情

当21岁的霍金被查出患上会使四肢麻痹的卢伽雷氏症时，简没有放弃他，而是想办法与他结婚。他们之间的爱情给霍金带来生活的勇气和科学研究的激励，带他进入一个崭新的世界。

电影浪漫的海报

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