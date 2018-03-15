港台演员拍剧 普通话表演模式受考验

虽然港台老牌演员“北上”有诸多需要适应的地方，但风格迥异、经验丰富的他们也成了电视剧市场中的“新鲜血液”。

楚乔传

剧照

亲爱的的她们

排行

都市情感剧《美好生活》正在北京卫视热播，曾在《新白娘子传奇》中饰演“小青”的香港演员陈美琪在剧中饰演了宋丹丹的好友刘兰芝。虽然戏份不多，普通话台词也并不流利，但这是陈美琪继2015年出演内地电视剧《深宅雪》后再度进军内地，还是引发了不少观众对老牌香港演员的“回忆杀”。

近些年，港台老牌演员“北上”拍电视剧似乎成了新趋势。从2012年《温州一家人》中的李立群、《又见一帘幽梦》中的方中信，再到新《射雕英雄传》中的苗侨伟、吕良伟，《亲爱的她们》中的秦汉、翁虹，“北上”已不再仅是港台年轻演员的选择，越来越多的老牌演员也开始循迹而来。除了更好的片酬待遇以外，一掷千金的制作环境、更宽泛的戏路、更多可供选择的角色，是吸引他们的重要因素。新京报记者专访了相关人士，揭秘这些演员北上参演电视剧时发生的趣事。

[花絮]

刘玉翠拍《楚乔传》，用普通话夹广东话念台词

刘玉翠：宋大娘很多时候都是在骂人嘛，需要说话特别快。（我）一边想普通话发音一边拍，就变得不是很流利。导演想了一个办法，有时候（台词）中间我就用广东话来代替。比如第一句我说普通话，然后最后一句再说回普通话，让对手知道我说完了。但我真的不想用广东话，夹在中间我自己觉得不好受，而且很容易笑场。可是我实在没办法就妥协了，我就用了广东话。这个我真是有点遗憾。

说惯了普通话的翁虹为“吵架戏”失眠

翁虹：从小我就讲广东话，不过因为家庭教育的关系，日常生活使用普通话都能应付得游刃有余。但《亲爱的她们》中余木子的角色要求使用同期声，大量的台词，特别是情绪激动的吵架的戏给我形成了极大的心理压力。我印象最深刻的就是跟杜源老师的吵架戏，让我失眠了好几天（笑），但我这个人心理素质还挺好的，也会调整心态尽量放轻松。

秦汉不明白为何《亲爱的她们》中宋书豪又名“小凤梨”

崔亮（《亲爱的她们》导演）：秦汉一直不明白为什么宋丹丹她们都叫他饰演的宋书豪“小凤梨”，宋丹丹跟他解释，曾经南北运输能力有限，凤梨这种东西北方人见不太到，台湾人看起来很平常的凤梨酥，北方人只有出差的时候才会带回来做礼物。所以那个年代“凤梨”对于北方人才会显得非常珍贵。而宋书豪就是拿凤梨酥把剧中的颜舜华的心俘获了，所以她们几个闺蜜就给他起外号叫“凤梨酥”。但凤梨酥不可爱啊，所以就索性叫他“小凤梨”。秦汉这才理解，原来这个梗儿是这么来的啊。

新京报记者粗略盘点了2016-2018年港台老牌演员参演的电视剧34部，其中已播剧22部，待播剧12部，整体数量呈逐年增长趋势。在这些剧中，古代武侠类型占22部，现代都市题材有9部。而且，港台老牌演员多是做配角中的“配角”（以至于编辑找配文的剧照都很难）。除此之外，在港台老牌演员中，男女比例为25：13，相较女演员或对“北上”顾虑较多，戏路更广的男演员或更适合北上后的市场。

陈美琪在热播的《美好生活》中饰演刘兰芝。

秦汉在《亲爱的她们》里出演的角色，有俏皮可爱的一面。

翁虹被邀请出演《亲爱的她们》，其中一个原因是她普通话好。

楚乔传

4、刘玉翠北上参演内地电视剧，展现了敬业精神，图为《楚乔传》中她饰演的宋大娘。

针对港台老牌演员纷纷“北上”演电视剧的趋势，《亲爱的她们》导演崔亮、《美好生活》总制片人吴毅、香港演员刘玉翠、翁虹以及其他业内人士，在接受新京报记者专访时，对此进行了分析并揭秘了这些演员的发展状况。

原因 看中北上后的市场和片酬

港台老牌演员“北上”最主要的原因无疑是看中了这里更具潜力的市场。业内人士L告诉记者，目前香港部分老牌演员已很难拿到角色，“内地电视剧制作、投资市场规模发展非常快，香港电视产业与内地合作本是整体趋势，演员‘北上’也不足为奇。”

而以偶像剧产业著称的台湾电视剧市场，更是年轻演员的舞台。如贺军翔、言承旭这类步入中年的偶像，也很难接到偶像剧一番，不得不开始“北上”接拍非偶像剧作品，更遑论只能在偶像剧里演父辈的老牌演员，“台湾市场小、年轻演员多，自然老牌艺人在当地接戏的局限性越来越大。但大陆市场大，电视剧产量也大，类型丰富，能够给他们的角色、类型、片酬都会比当地要好。老牌演员肯定也希望能在大制作里挑大梁，或者有挑战不同角色的机会。”

剧方 选演员为剧情和人物服务

剧方邀请港台老牌演员，更多是为剧情服务。例如在电视剧《北京遇上西雅图》中，剧方就邀请到曾在97版《天龙八部》中饰演“阿紫”的刘玉翠饰演“黄妈妈”一角。“黄妈妈”是一个地道的香港人，因此刘玉翠的形象和港味普通话都符合剧情需求；而《亲爱的她们》中，秦汉饰演了有台湾背景的宋书豪，翁虹则饰演了来自香港的余木子。“正是因为角色有这样的背景，所以我们才会邀请港台演员来出演。”崔亮表示，无论是饮食起居还是举止习惯，港台演员都会对这种定位的角色有天然的代入感。“如果是非台湾籍、香港籍的人物，我可能不会这么坚定地邀请港台演员。”

《美好生活》邀请陈美琪出演刘兰芝，正是因为这个角色非常优雅，加上她是建国之前就去海外生活，很可能是香港人，所以陈美琪无论是语音还是气质上，都十分符合这个人物。但吴毅也表示，现实题材对港台演员还是慎用，“可能古装、年代戏用的港台演员相对多一点。因为现实题材还是会带有人物的时代气息。”

劣势

文化差异、讲不好普通话

表演模式

大多台湾演员擅长以幅度较大的肢体动作和浮夸面部表情来表达情绪，但大陆的表演风格却更加偏向自然的现实主义。

虽然港台老牌演员“北上”已成为趋势，但文化差异带来的表演风格冲突也是必须面临的问题。

崔亮表示，他在拍戏前会事先与台湾演员沟通，希望他们收敛一些固有的表演方式，“可能台湾演员表演完，我们的观众会认为，我们这儿的人不会这么说话。所以像秦汉会特意去修改一些自己的表演方式，希望能够被大陆观众所接受。”

而部分香港老牌演员也不太习惯内地“生活流”的表演方式。例如一些内地老牌演员会把戏处理得非常接地气，有时会在现场临时修改台词，甚至“现挂”。但香港老牌演员出道时接受的表演训练非常严格，他们习惯一板一眼地按照剧本来演，因此他们很难自如地接住内地演员的台词，“翁虹在拍摄时就有些担心接不住梗儿，一开始会有些不适应，但演了一段时间之后她就抓住了这种我们拍摄时想要的生活化的状态。”

普通话

崔亮说，“虽然很多香港演员都是配音，但如果他的普通话表达太吃力，必然会影响到角色的塑造，以及和对手戏演员的沟通。这也是为什么香港老牌演员全面进军内地的周期会比较长。”

除了文化差异，普通话台词也令港台老牌演员十分苦恼。目前大多数都市剧都采用同期声，即便是古装剧，演员们也需要用普通话对戏，这就意味着港台老牌演员必须掌握流利的普通话。陈美琪就曾因《美好生活》全程普通话拍摄而直呼“好可怕”：“用普通话念对白会比较吃力，但还好刘兰芝本身就很慢，所以慢慢说话正好符合人物的特点。”

而刚刚“北上”的刘玉翠也遭遇过“台词难”。《北京遇上西雅图》需要同期录音，她的普通话基础好一些，大多时候还可以应付，实在不行就不死背台词，而是用平常用语去讲。但在出演《楚乔传》中宋大娘一角时，因为是古装剧，所以台词里有很多复杂的古语，“其实我知道后期也会配音，但是我觉得这是锻炼的一个好机会。我花了很大的劲儿去背，但还是不流利，最后还是用了广东话，用普通话讲的台词最后也都用不上。可是没关系，最重要的是我已经尽力去做了。”

正因如此，很多导演在选择香港老牌演员时会非常注重普通话水平。例如崔亮选择翁虹，有一部分原因就是她的普通话比较流利。

相较之下，台湾老牌演员在这方面少了很多顾虑，“台湾演员虽然带有台湾腔，但并不是闽南话，总体来说还是北方语系，这是他们的天然优势。”但台湾演员的问题是语言表述和大陆有些许不同。例如台湾习惯用倒装句，“我们说‘你给我钱’，他们会说，‘你给钱我’，类似于这样的倒装。所以一般情况是他们怎么口语怎么说，我们不会严丝合缝地抠台词。”

优势

敬业、带来新借鉴

吴毅表示，港台演员很专业，价格也不离谱，这是他们的优势，“例如陈美琪在剧组是非常简单的，也没有带着一帮人那种架势。”

虽然港台老牌演员“北上”有诸多需要适应的地方，但风格迥异、经验丰富的他们也成了电视剧市场中的“新鲜血液”。

崔亮则表示，港台演员的表演风格也弥补了其他演员的不足。例如秦汉在《亲爱的她们》中曾经为唤醒初恋女友的印象，做一些搞怪的、无厘头的表演。很多大陆老艺术家对这样的表演会有颇多顾虑，“他们会想我那么大岁数，再去搞怪合适吗？但台湾老牌演员因为具备这类表演经验，他们会很自如地把夸张在一个合适的度里表现出来，这也成了他们的优势。”

今年2月28日，国务院台办、国家发改委等29个部门也发布了《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，里面指出：台湾人士参与大陆广播电视节目和电影、电视剧制作可不受数量限制。这条规定突破了以往电视剧对于港澳台主创人员的数量限制，诸多圈内人士也纷纷点赞。崔亮坦言，未来更多港台老牌优秀演员“北上”，确实可以为市场带来更多选择性，“首先他们骨子里都非常敬业，这是他们的优势，可以让更多年轻演员学习到他们的敬业精神；其次，像台湾演员这种童真质朴的表演方式，以及香港演员对角色处理的建设性，这些也是我们的演员可以借鉴的。他们的到来也为电视剧制作方选角时提供了更多选择。”

采写/新京报记者 张赫 刘玮 周慧晓婉

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）