郑爽一日连更六条新动态 意识流文字很迷

晚上9点多，郑爽又连更三条，先是发布关于“中国人最高冷，信仰是赚钱”的意识流文字，然后又发布相对较长的文字解释。

原标题：郑爽一日连更六条新动态 意识流文字如雾里看花

郑爽一日连更六条新动态

郑爽一日连更六条新动态

郑爽一日连更六条新动态

郑爽

新浪娱乐讯 3月14日，郑爽连更六条新动态，先是凌晨感谢粉丝：“宝贝们都辛苦啦！我看到了，我的心里都知道。”下午5点钟，郑爽又po出一张图片，上面总共八个字：“与其被虐，不如虐己。”

晚上9点多，郑爽又连更三条，先是发布关于“中国人最高冷，信仰是赚钱”的意识流文字，然后又发布相对较长的文字解释：“我在测试自己，现在貌似系统并不稳定，郑爽号机器人进入故障，请广场用户耐心等待，愿版主一切安好，更新成功。”还配上图片“信仰：赚钱”。10分钟以后，她又发表文字：“别理我。”还有两张图片“信仰：赚钱；信仰：艺术”以及一只猫躺在椅子上面晒太阳。

晚上10点多，郑爽更新当日的最后一条动态，是一张图片：“梦里有wi-fi么？不想和你失联。”一天之内如此反复，足以见得郑爽内心的纠结。

对于郑爽的心理，粉丝虽然也并不清楚，但还是表示：“希望小爽好好的，会一直陪你走下去的。”（实习生昆丁/文）

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