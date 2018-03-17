Angelababy现场称体重46公斤 谈二胎：等小海绵四岁

眼见baby当妈后恢复很好，有人就问起她和黄晓明的二胎计划，她回应说：“二胎过几年（考虑）吧，等小海绵到四岁。”

去年初生下儿子小海绵的Angelababy，昨日表示过几年会考虑生二胎。

网综《机器人争霸》昨日举行开播仪式，包括李晨、Angelababy（baby）、林更新和盛一伦四位明星团长，齐齐现身讲述被机器人惊艳的内心感受，现场称完体重的baby更松口谈起二胎计划，称等小海绵四岁时就可以了。

baby用感情在玩游戏

由《中国有嘻哈》编剧及视觉团队的原班打造的《机器人争霸》采用剧情式真人秀概念，以机器人格斗中悬念迭起的剧情，带领观众领略钢铁较量。昨日现场就曝光了第一期节目精简版和12分钟超长幕后花絮，酷炫的舞美、造型各异的战队机器人、金属荷尔蒙爆棚的格斗场景燃爆全场。

从《中国有嘻哈》总制作人变成《机器人争霸》总监制，陈伟强调机器人本身也是这档剧情式真人秀的主角。“机器人在我们节目中也是有性格的，他们都有各自的标签，每一台都不一样。所有的戏剧性，都是机器人格斗大赛发生出来的，无论是明星还是战队的素人，或机器人和机器人之间都有很多故事，这些故事不只是打斗，还有情感和赛事激发出来的效果。”

四位明星团长则分享了自己与机器人相处一段时间后的心情。唯一的女团长baby表示，“我喜欢玩游戏，但这是第一次这么有感情地玩游戏，每次我的机器人出战我都非常紧张、但又非常自豪，它们真的很棒。”而一向热爱打游戏但却被称为“游戏黑洞”的林更新表示：“这些机器人的能量真的超乎想象，比赛的过程也非常能够激励我，而且机器人格斗和我之前玩过的其他游戏完全不一样，它能让人充满动力，拥有无限可能性。”有人问他到底是游戏好玩还是“机器人争霸”更过瘾，小新皱眉思考许久才憋出回答：“真的都好玩，它们很不一样。”

李晨感叹沦为范冰冰的“试验品”

被女友范冰冰称是“钢铁直男”的李晨就一直惊叹机器人格斗的魅力，“你们能想象我看着那些机器人上场的时候我忐忑的心情吗？就像是我自己的孩子上战场一样，很不可思议。”变化最大的应该是一向沉默寡言的盛一伦，性格内向的他居然在机器人格斗的赛场上热血沸腾了一回：“比赛很震撼！你无法想象我经历了怎样的跌宕起伏。”被问他如何改变慢热性格，与其他明星团长还有选手打成一片，盛一伦的回答逗笑全场，“那就慢慢热呗”。

有趣的是，昨天在主办方要求之下，四位明星团长还现场测量体重。颇具女子力的baby当中公开了自己的体重，拿着各种物品上秤的她数字显示是46公斤。眼见baby当妈后恢复很好，有人就问起她和黄晓明的二胎计划，她回应说：“二胎过几年（考虑）吧，等小海绵到四岁。”而前几天被拍到和范冰冰在北京吃甜品的李晨又一次秀起恩爱，他昨天悲叹自己在家地位低，已经沦为范冰冰的“试验品”，“什么护肤、祛痘的东西她都会先往我脸上试。”

据悉，《机器人争霸》将于3月29日起每周四在爱奇艺独播。（记者 陈慧）

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