王源植树笑称自己还是“小学生”

在此次的“中国蓝·王牌公益林”植树活动中，王源、贾玲、欧阳娜娜等王牌MC不仅荣获了“中国蓝·王牌公益大使”奖杯与证书，还以积极的示范效应和当地青少年共同参与到植树活动中。

王源

贾玲

欧阳娜娜

新京报讯 阳春三月，正值植树节期间，《王牌对王牌3》剧组日前来到安吉县报福镇，参与“绿水青山 王牌守护——中国蓝·王牌公益林环保植树行”活动。首次参与植树活动的“王牌家族”成员王源，显得颇为兴奋，在挑战垃圾分类游戏中秒变“小学生”，和现场的同学们打成一片。而在今年春晚上“假扮”过班主任的贾玲，不仅再次变身为“班主任”，还打起了“种树减肥”的主意。

作为一档始终致力于传递快乐与正能量的节目，《王牌对王牌》一直坚持推动公益事业的发展，将公益融入到节目中，在娱乐的同时实现自身的社会意义。自《王牌对王牌3》开播以来，王牌MC与明星嘉宾的游戏互动不仅为观众带来了无限的欢乐与感动，也为公益事业贡献了不少力量。

在此次的“中国蓝·王牌公益林”植树活动中，王源、贾玲、欧阳娜娜等王牌MC不仅荣获了“中国蓝·王牌公益大使”奖杯与证书，还以积极的示范效应和当地青少年共同参与到植树活动中。

●●现场

活动现场，“王牌家族”在挑战垃圾分类游戏中与小学生们一同比拼。然而面对花样繁多的各种垃圾，王源等人顿时傻眼，只能不断为小伙伴们加油助威，并笑称自己也是小学生。

在今年春晚上“冒充”过班主任的贾玲顺势开启“班主任模式”，直呼：“那我就是班主任。”

在传声筒游戏环节，贾玲对“多种树可以瘦身”这句游戏用语表现出了极大的兴趣，“我就想知道这件事是不是真的？如果是真的我可要住下来了。”种树过程中，贾玲也身体力行地展开实践，挖坑、种树、浇水一气呵成，似乎真把种树当做了减肥运动。而同样身为“王牌特工”的欧阳娜娜也不甘示弱，一口气种下一排树苗。

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