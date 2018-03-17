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言承旭林志玲将在巴厘岛办婚礼？男方回应系误传

言承旭林志玲将在巴厘岛办婚礼？男方回应系误传
2018年03月17日 08:54 新浪娱乐
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去年11月，林志玲、言承旭曝出世纪复合，男方12日透过公司表示：“很开心联系上了~是真诚的互相关心~看到了报道，希望大家给点空间”，暧昧回应引发外界揣测。

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　　新浪娱乐讯 3月16日，有网友爆料称言承旭[微博]与林志玲[微博]将在于三月下旬在巴厘岛完婚。言承旭的工作人员向新浪娱乐表示：“事情肯定是误传！目前言本人正在台北筹备工作事宜，3月中下旬计划会来大陆做具体工作事务的推进。”

　　去年11月，林志玲、言承旭曝出世纪复合，男方12日透过公司表示：“很开心联系上了~是真诚的互相关心~看到了报道，希望大家给点空间”，暧昧回应引发外界揣测。但林志玲隔天透过密友向媒体回应：“not yet，just get in touch”，间接否认复合传闻，只承认两人又再度联系上了。

　　实际上，整起事件的演变经过是，林志玲近日到马来西亚工作，意外被当地媒体捕捉到，言承旭低调出现吉隆坡机场，而且两人还一起现身她的下榻酒店，这才开始引发各界关注。不仅如此，事后还被网友直击两人难得同框去健身房的画面，“真的复合了”传闻不胫而走。没想到事隔1天，世纪复合似乎落空。

　　但民意拳拳，时不时还是会有两人复合甚至隐婚的传闻。3月16日便有了此结婚传闻，不过言承旭就通过工作人员向新浪娱乐回应：“事情肯定是误传！目前言本人正在台北筹备工作事宜，3月中下旬计划会来大陆做具体工作事务的推进。”（阿辉/文）

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