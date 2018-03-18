何猷君牵手亲吻深情告白 奚梦瑶回应：你排第一位

新浪娱乐讯 国民恋爱体验综艺《爱的时差》迎来收官，宁静[微博]、马苏[微博]、奚梦瑶三位“练爱”女主角的“时差之旅”也迎来了“最终选择”。最后一期节目中的满屏爱意，不仅收割了无数单身汪的“羡慕”与“嫉妒”，也发给网友们一颗意犹未尽的糖。其中，最令人期待的“西柚CP”，终于在节目中相互表示好感。何猷君牵手奚梦瑶深情告白：“我真的很喜欢你。”回忆起与何猷君的相处，尽管短暂但完全打破了奚梦瑶的心防，她表示很愿意继续这段关系，并甜蜜回应何猷君：“你是排在第一位的。”何猷君终于“如愿以偿”，搂过奚梦瑶一同合照，甚至献吻奚梦瑶，两人迎来了“完美结局”。

何猷君深情牵手告白 奚梦瑶甜蜜回应：我愿意

奚梦瑶与何猷君这对“西柚CP”自上节目以来始终热搜不断，对于此事何猷君坦言：“会有困扰，但更加担心是否会给奚梦瑶带来工作上的麻烦。”更是甜蜜给予奚梦瑶承诺：“不论你遇到怎样的事情，我都会一直在你身边。”并牵手奚梦瑶深情告白：“我真的很喜欢你。”大方试探奚梦瑶的心意：“如果不止两个选择，你还会选择我吗？”奚梦瑶思考片刻，终于首次大方回应一直以来何猷君对自己的付出：“你是排第一位的，我很愿意再跟你交往和见面。”两人瞬间甜蜜气氛爆棚，浪漫情节一触即发。

何猷君奚梦瑶亲密合照 搂腰献吻“男友力”爆棚

从最初的吃惊拒绝到如今的喜欢接受，“西柚CP”堪称教科书似的约会过程让无数网友为之感动，两人也为此在节目中留下甜蜜的“印证”，一起亲密合照。没想到一秒前还“呆萌”的何猷君瞬间拿出撩妹本事，一把搂过奚梦瑶，“男友力”瞬间爆棚，惹得众人惊呼：“好甜啊！”两人亲密并肩，甜蜜指数直线上升。而在现场的“起哄”下，何猷君献吻奚梦瑶，害羞亲吻奚梦瑶的脸颊，两人甜似初恋的心动情节，简直甜炸了所有人的少女心。奚梦瑶与何猷君的“童话故事”究竟能否延续，一起关注《爱的时差》，用爱定义时光。

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