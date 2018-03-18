《好久不见》将播 郑恺解读“势均力敌的爱情观”

有趣的是，谈及剧中的这些争吵戏份，郑恺在现场直言“很舒服”：“杨子姗是南京人，南京话特别硬朗，我们俩一见面试戏就是吵架，所以我俩经常开玩笑说演得最好的就是吵架戏，最舒服最有默契。”

现代成长情感偶像大剧《好久不见》将于3月26日登陆北京卫视品质剧场，每晚两集联播。该剧由王宛平编剧，金晔执导，杨子姗、郑恺、张国立、江珊、钟楚曦、田雷、周宸佳、逯子等主演。该剧讲述了应届毕业生花朵朵（杨子姗饰）与想证明自己能力的企业家儿子贺言（郑恺饰）机缘巧合，从误打误撞发生冲突相互厌弃，到彼此发现共同的价值追求，转而一起完成创业梦想的故事，昔日水火不容的两个人，逐渐变成在创业路上互相支持的情侣。除了主线剧情之外，该剧还记录了年轻人在面对机遇和诱惑时的不同选择，并因为各自的选择走上了不同的道路。而这些年轻人的经历也侧面记录了中国经济腾飞的十年，和一代人在逐梦过程中的奋斗与成长。

《好久不见》

3月15日，编剧王宛平、导演金晔，以及主演郑恺、张国立、江珊、殷旭、王森、高晓菲、刘立悉数亮相北京卫视《好久不见》开播新闻发布会现场，与现场媒体、粉丝共话台前幕后的故事。

金牌编剧王宛平力赞年轻演员“不输老戏骨”郑晓龙爱徒金晔首次独立执导

《好久不见》的剧本由执笔过《金婚》、《甜蜜蜜》、《幸福像花儿一样》等佳作的金牌编剧王宛平亲自操刀，剧本扎实，情节丰富，语言犀利。在此之前，她的作品主要侧重于从上世纪五六十年代开始具有深刻时代印记的年代大戏，而将视线聚焦现代都市题材、直面描写当今社会情感困惑，严格意义上来讲《好久不见》算是首次。对于《好久不见》的创作缘起，王宛平表示，“我一直有心愿想写当下的都市生活，最开始听到《好久不见》这首歌时，像是一对相爱的人经历了风风雨雨，最终‘好久不见’。”当谈及此次集齐了青春“鲜肉”与魅力“戏骨”的合作班底时，编剧王宛平对几位演员给出盛赞：“我跟张国立老师、江珊师妹都是好久不见的老搭档。当红‘小鲜肉’郑恺也特别优秀，超出了我的想象，年轻演员的敬业程度一点不输给老戏骨。”

主创阵容除了有“婚姻题材金牌编剧”之称的王宛平，还有优秀青年导演金晔。作为著名导演郑晓龙的高徒，金晔参与制作了《甄嬛传》、《芈月传》、《红高粱》等多部蜚声业界的大作。此次执导都市题材情感大作《好久不见》，于金晔而言也有着特殊的意义：“像《甄嬛传》、《芈月传》等剧都是我的老师郑晓龙拍的，我只是参与其中。《好久不见》是我独立执导的一部作品，很感谢北京卫视播出这个作品。”据悉该剧开拍之前，金晔专程去拜访了恩师郑晓龙导演，恩师的鼓励加上编剧与演员的阵容强强联合，让金晔坚定了拍好这部剧的信心。谈及与编剧王宛平的合作，金晔不吝溢美之词：“王老师的剧本非常打动我。她把情感故事编织在近十几年国家大变革中，人物命运跟大事件紧密结合，这也是《好久不见》独具特色的元素。”金晔也笑称自己也是80后，这部剧让他觉得特别亲切“做起来特别有动力”。

郑恺、江珊、张国立

郑恺演绎奋斗版“高富帅”称赞张国立、江珊为“父母颜值最高CP档”

刚刚在口碑票房双丰收的《前任3》中以富有爆发力的表演获赞的郑恺，这次在《好久不见》中扮演了张扬、多金、有追求的贺言。谈及剧中贺言的个性，郑恺表示，“这并不是一个标配‘高富帅’，贺言很懂事，自主创业，虽然家里很有钱，有很富贵的爸爸，但是就不要家里的钱，就要自己创业，后期又帮着美的冒泡的妈妈一起对付爸爸，要跟爸爸对抗”。不过，看似是懂事完美的“别人家”孩子，郑恺却坦言，贺言也有性格中的阴暗面。剧中，他因父母不幸福的婚姻而不相信爱情，直到遇见花朵朵（杨子姗 饰），被其率真、乐观、不服输的个性所打动，才逐渐敞开心扉。然而，因为一场意外，导致他一蹶不振，“这个人中间腿瘫痪了一段时间，变得很生气、看什么都不爽，经常跟杨子姗吵架。”

有趣的是，谈及剧中的这些争吵戏份，郑恺在现场直言“很舒服”：“杨子姗是南京人，南京话特别硬朗，我们俩一见面试戏就是吵架，所以我俩经常开玩笑说演得最好的就是吵架戏，最舒服最有默契。”而谈到剧中饰演自己父母的张国立和江珊，郑恺更是在现场表达了自己对二者的敬佩，不仅在两人一上台便大呼“粉丝在哪里”，还称赞张国立和江珊为“颜值之最”：“他们真的是我演过的戏里父母颜值最高CP档，没有之一。纵观中国演艺圈、电视剧，没有比这个组合颜值更高的。”同时，他也认同地表示，“两位老师在现场状态都非常敬业，让我非常震惊。国立叔都是瞄着一举一动，他一去现场我也得去，丝毫不敢怠慢。”

江珊

张国立全新定义“霸道老总裁”首搭江珊“夫妻双双把家还”

除了商战、爱情，亲情也是《好久不见》的重要议题，剧中人与人之间尖锐的矛盾冲突和复杂的关系变化也是本剧的一大看点。饰演贺言父亲的张国立感慨说：“《好久不见》真的是一部非常不容易的戏，它是一个形容，一种感觉，不是事实，就像我们剧中的一家三口，最后回归本真，找回了好久不见的感觉。”他还表示，自己与江珊的角色“是帮衬、辅助”，“但也很重要”：“其实剧里我们一家三口天天在一起没断过。人这一辈子就是这样，不管多有钱有势，最重要的是情。”

此次拍摄《好久不见》，是江珊和张国立的第一次合作。尽管两人已相识20多年，却一直没演过对手戏。江珊称赞，“从上戏剧学院第一次看国立哥电影到后来认识他，可以说他是表演‘教材’，人也非常谦逊温和。包括这次拍摄，他都给了我很多的思路和想象力。”而张国立也在现场直言，搭档江珊可以说是“圆梦”之举：“满足了内心一个多年以来想要做的事，就是和她一起演一个戏，能演夫妻最好。虽然俩人打架离婚了。”

在发布会现场，张国立多次调侃“江珊是为了报仇才成了女强人”。剧中，由于贺文华与叶琳娜感情生变，并未尽到好父亲、好丈夫的责任，使得母子二人一直想着要“弄死”自己。不过，尽管剧中受尽“压迫”，郑恺却爆料，张国立在片场是个“暴脾气”，“脾气大，老骂人，他太认真了，有时候台词一字不差，跟他对戏听进去自己都忘了。”

剧中是冷漠的丈夫和不负责任的父亲，剧外的张国立却是郑恺实打实的“迷弟”，直言这次饰演的“霸道老总裁”，是向郑恺学习的：“年轻人演戏的状态对我来说，我偷着看他戏，整个合作过程中真的是才发现了年轻演员，像郑恺这样的年轻演员，身上有这么多优点，真的是非常棒。”值得一提的是，《好久不见》也是张国立继《金婚》后与编剧王宛平的二度合作，他诙谐地表示，“只有跟王宛平合作才能回北京卫视，只有搭上郑恺的列车，我跟江珊，咱们夫妻俩才能把家还。”

殷旭化身“商战精英”自称“复仇女神”众主创动情合唱《好久不见》

继《芈月传》美貌与智慧并存的“卫良人”一角后，演员殷旭再携《好久不见》与北京卫视相见。《恋爱先生》中被主人公程皓称为“最高配置”的都市新女性，此次再度出演一位都市中的商战精英。在现场，殷旭这样评价自己的角色，“得朱莉者得天下。”剧中作为叶琳娜（江珊饰）与贺文华（张国立饰）在复仇对决中的重要一环，朱莉的作用举足轻重。而当谈到要如何诠释这种精英人士时，殷旭从分析人物经历角度给出了答案，“她是一个命运很跌宕的女孩，从遭遇家庭变故到通过奋斗有了自己的公司，演的时候需要好多前期和后期肢体语言的调整，女老板的状态和眼神变化都要随之改变。是一段很有意思的艺术再创作过程。”

在《外科风云》、《虎妈猫爸》、《少年班》中都以“阳光大男孩”形象出现在观众面前的演员王森，本次在《好久不见》中突破性地饰演了一位具有“腹黑感”的角色“陆一明”。王森解读道，“陆一明前期有点腹黑，但后期会改过自新。总的来说是一个心不狠、手很辣的人。”而在2017年北京台热播剧《急诊科医生》中有优异表现的两位演员高晓菲、宋元甫在《好久不见》中再续前缘，分别饰演花朵朵（杨子姗饰）的姐姐和弟弟。继《爱情最美丽》后与张国立再度合作的青年演员刘立，此次饰演张国立身边的得力干将。几位年轻演员的倾情演绎为《好久不见》带来一抹独特的明亮色彩。

发布会尾声，众主创一起参与最后的游戏环节“好久不见”，众多金曲勾起主演们的回忆与情怀，随着最后一首歌曲的前奏出来，全场氛围被点燃，主创和在场媒体观众一起倾情合唱《好久不见》。

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