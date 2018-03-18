郑爽学生造型亮相《这就是铁甲》 紧张观看比赛

《这就是铁甲》再接再厉，今天又曝光了一组战队经理人录制现场的美照。剧照中，郑爽的仙女造型在一众清一色男战队经理人中格外亮眼。黑长直+八字刘海，典型的学生妹标配。

郑爽长发惊喜亮相铁甲 小仙女实力归来

日前，“这就是系列”之《这就是铁甲》的高清舞美照在网络上被疯狂点赞转发，对于这档铁甲格斗类节目的舞美，网友纷纷表示“良心巨献”、“诚意之作”、“这！才是舞美”。《这就是铁甲》再接再厉，今天又曝光了一组战队经理人录制现场的美照。

剧照中，郑爽的仙女造型在一众清一色男战队经理人中格外亮眼。黑长直+八字刘海，典型的学生妹标配。在《这就是铁甲》的录制现场，战队经理人郑爽紧张又兴奋地观看着激烈的赛况，目光期许，双手轻拢如瀑直发，不时对选手露出欣赏的“迷妹笑”，微微一笑，很倾城。而另一战队经理人张一山却表现出不同以往的专注与深沉，若有所思的眼神，渴望表达的手势语言，果然，认真的男人最帅！正襟危坐的吴尊，毫不吝啬自己对《这就是铁甲》选手的鼓励与支持，随便一张剧照都是大写的聚精会神。

随着战队经理人郑爽、张一山和吴尊的剧照不断曝光，网络热度居高不下。据传，定档四月播出的《这就是铁甲》将集结国内外48支机械师队伍，打造一场铁甲格斗“世界杯”。《这就是铁甲》将带给观众怎样的惊喜呢？敬请期待。

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