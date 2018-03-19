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许魏洲否认酒驾：在看电影 让大家担心了

许魏洲否认酒驾：在看电影 让大家担心了
2018年03月19日 08:59 中国网
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许魏洲通过微博解释“碰瓷”，称：“对不起大家，手忙脚乱不小心发错了微博故事让大家担心了。

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许魏洲否认酒驾许魏洲否认酒驾
许魏洲晒出电影票许魏洲晒出电影票

　　中国网娱乐3月16日讯 3月15日晚，许魏洲发表一段视频，视频中，许魏洲对着一男子拍视频，称有人碰瓷，而对方一直躲避镜头不敢直视，嘴上称让许魏洲报警，却立即离开现场。有网友就视频内容猜测称许魏洲酒驾。稍后许魏洲删除微博故事并发博解释称没有酒驾，澄清了误会，并表示让大家担心了，此时正在看电影。

　　3月15日晚，许魏洲通过微博解释“碰瓷”，称：“对不起大家，手忙脚乱不小心发错了微博故事让大家担心了。刚才在朝阳大悦城门口的青年路四季星河南街路口，我正常行驶右转，一个男子突然冲出撞到我车辆右侧，并且用酒瓶敲打我车窗，我并不想和此番人争论过多，但是此人堵在我车前耍无赖，最后感谢周围的群众叔叔和阿姨解围，才让那人离开。我向被打扰到的路人和司机表示道歉。”

　　许魏洲还表示现在正在看电影，写道：“我和朱朱约的电影也迟到了！刚才在网上看到有些人说我“酒驾”，开车不喝酒，喝酒不开车，我现在就在朝阳大悦城金逸影城看电影，你来闻闻我喝酒了吗？ ”还晒出电影票为证。

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