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闺蜜间争风吃醋！曝赛琳娜嫉妒卡妹参与霉霉巡演

闺蜜间争风吃醋！曝赛琳娜嫉妒卡妹参与霉霉巡演
2018年03月19日 09:01 新浪娱乐
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卡米拉将为霉霉巡唱担任开场演出嘉宾，这让赛琳娜心生小嫉妒。她和霉霉是最好的闺蜜，这她忍不住希望自己是与霉霉一起巡演的人。

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赛琳娜和卡妹赛琳娜和卡妹

　　新浪娱乐讯 3月16日消息，据外媒报道，新生代流行偶像卡米拉·卡贝洛（Camila Cabello）将为好闺蜜泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）的“名望全球巡回演唱会”担任开幕演出嘉宾，对此，赛琳娜·戈麦兹（Selena Gomez）既高兴，又难免心生小小嫉妒。

　　众所周知，赛琳娜是卡米拉的粉丝，知情人说：“赛琳娜为卡米拉和泰勒高兴，两个人她都喜欢，也知道她们在一起演出会超级精彩，但她的内心还是有点嫉妒。泰勒是她最好的朋友，她忍不住希望自己是那个和霉霉一起巡演的人。尽管如此赛琳娜还是为卡米拉感到开心，知道这次演出对她而言意义有多么重大。”

　　其实难怪赛琳娜会吃醋，她和霉霉多年来一直是关系最好的闺中密友，从不放过任何相互支持的机会。去年12月份霉霉生日时，赛琳娜在社交网站上为她庆祝，并晒出两人开怀大笑的照片。而霉霉最近上传的一段视频中，也可以看到她和赛琳娜的合影。

　　去年10月份，赛琳娜与贾斯汀·比伯（Justin Bieber）复合后，粉丝们曾担心她与霉霉的友情会因此告吹，因为泰勒一直不喜欢比伯，不过现在看来这种担心多余了。（布布）

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