“演员”们可以回去演戏吗？

尽管争议颇多，但不可否认综艺《演员的诞生》做了一件好事，就是让几位演技一直在线却离“一线”仍有距离的演员，第一次尝到了“火”的滋味。比如周一围。

漫画/陈冬

[一家之言]

一线的、二线的乃至十八线艺人，都在期盼着所谓的时尚资源、封面大片，甚至蹭各类红毯，仿佛这是对演员生涯的另一种肯定。但问题是，为什么要依靠旁门左道去证明专业成就呢？有演技的周一围们，其实可以不用随波逐流。

走红之后急于变现是行业通病

尽管争议颇多，但不可否认综艺《演员的诞生》做了一件好事，就是让几位演技一直在线却离“一线”仍有距离的演员，第一次尝到了“火”的滋味。比如周一围。

拿下了《演员的诞生》冠军之后，周一围立刻被各类时尚杂志预定，他的前几条微博，都是为杂志拍摄的时尚大片，以及一些广告。可以想到他“走红”之后的工作行程，基本会被接广告、拍硬照占满——除了中途参加了一个配音节目的录制。

同样路线的还有被节目盖章“演技派”的辛芷蕾、蓝盈莹。或许女演员还多了一项——辗转于各大秀场“斗艳”。这些看上去无可厚非，因为如果要成为明星，首先就是把自己当商品变现。但是如果想以“演员”的身份立足更久，或许在最红的时候选个好剧本，是更明智的选择。毕竟，声称演戏是一辈子追求的演员，有实力也需要有定力。

前几年有句流行语，“不想当厨子的裁缝不是好司机”，有点无厘头地道出了各行各业存在的跨界现象。没办法，社会节奏太快，压力太大，机会太多，谁都有颗不安分的心。得陇望蜀，总想着墙内开花处处香。

这种情况，在当下的娱乐圈表现得尤其突出。不同于以往的“演而优则导”，现在是演的优与不优的，都一窝蜂地奔流量去了。不管是上综艺、接代言，还是各种街拍、硬照……在资本和互联网因素的渗透下，明星的价值越来越被物化成了微博粉丝、搜索指数、出场费等一串串具体的数字。于是，按照编导要求一步一步走完全场、炒CP、秀友情，就少不了上热搜，曝光度、粉丝和金钱滚滚而来，“闪光灯一亮，黄金万两”。

因此，媒体会称这种方式为“吸金”。毕竟演戏需要付出的体力、精力太多，这年头好剧本还可遇不可求，碰到烂剧被骂个狗血淋头的几率也不小。道理大家都明白，社会节奏太快，有太多事物在时时刻刻争夺大众的注意力。如果不能保持高曝光，可能瞬间就会被大众抛弃。于是在风头正劲的时候迅速变现似乎是条明路。

好演员不一定需要“时尚资源”

话说回来，这个行业是不是需要周一围这样的好演员去代言商品、去拍时尚大片呢？据统计，2017年国内时尚杂志五大刊（《VOGUE》《ELLE》《时尚芭莎》《时尚COSMO》《嘉人》）的封面中，出现频率最高的女明星是——唐嫣、杨幂、刘诗诗、以及杨颖（Angelababy）。四位小花的流量有目共睹，只是专业能力长久以来都在遭受质疑。频繁上杂志封面，业界称其“时尚资源良好”，但究竟什么是时尚资源？一张如同打了防腐剂般永葆青春的“少女脸”、凹凸有致的“衣架子”身材、几部高收视低口碑的流量剧，就是获取时尚资源的通行证吗？

这样的时尚资源，本质还是“唯流量论”的行业乱象下衍生的又一产业链。这些杂志所表达、呈现的生活方式一直以来就饱受诟病。也正因此许多粉丝才会有对周一围主业、副业本末倒置的担忧，甚至有文章用《周一围，你可以不红吗》作为标题。

这个行业的现状就是，大家都这样所以我也理所当然可以这样。一线的、二线的乃至十八线，都在期盼着所谓的时尚资源、封面大片，甚至蹭各类红毯，仿佛这是对演员生涯的另一种肯定。但问题是，为什么要依靠旁门左道去证明专业成就呢？这个逻辑不是很奇怪吗？热衷玛丽苏剧的唐嫣杨幂们即便上一百次《时尚芭莎》，演技不是照样被嘲吗？

斯坦尼有句话，“认为艺术家的自由在于他想干什么就干什么，那么是错误的。这是胡作非为者的自由。”所以，周一围们可能更要好好考虑一下怎么做好演员这个职业。怎么做呢？斯坦尼还有另一句话，“没有顽强的细心的劳动，即使是有才华的人也会变成绣花枕头似的无用的玩物。”话里话外，就是要下工夫、坐得住冷板凳，演技也是磨炼出来的。做到这一点也很简单，耐得住寂寞就行了。

所以，这波存在感也刷够了，周一围，你可以回去演戏了吗？

□何殊我（媒体人）

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