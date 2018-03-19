谢依霖无预警宣布婚讯 老公“Green”身份掀追问

谢依霖19日凌晨在微博晒出一张牵手图，画面中她站在箱子上，旁边还有个很大的爱心，上面还写着“Green & Lin”，图中是以Q版卡通画出，所以无从得悉男方身份。

谢依霖宣布婚讯

谢依霖

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，艺人谢依霖19日迎来28岁生日，凌晨无预警宣布婚讯，“结婚啦，恭喜我祝福我”，消息震惊众人，但是她并未曝光结婚对象是谁，而她过去从出道以来，也仅传过一次绯闻，因此老公的身份引来不少粉丝揣测。

事实上，谢依霖在2012年与男友分手后，就一直没有传出新恋情，直至2015年才被媒体拍到与3名男子一起在东区逛街，其中1位帽子男不但贴心帮她拿提袋，走路还不时肩并肩，互动暧昧，4人各自解散后，帽子男却单独跟她搭车返回内湖住处过夜，对方态度轻松泰然，似乎不是第1次一起回家，被怀疑两人是同居状态。

但当时她的经纪人被问及此事时，随即否认两人在同居，解释两人只是在花莲念书时的同学，相识已久，谢依霖只要回台有空就会约老同学见面，至于为何只带帽子男回家，他仅表示不太了解他们之间的互动状况，公司也不会干涉艺人交朋友。

谢依霖19日凌晨在微博晒出一张牵手图，画面中她站在箱子上，旁边还有个很大的爱心，上面还写着“Green & Lin”，图中是以Q版卡通画出，所以无从得悉男方身份，从画中看来两人身高似乎相差很多，对于男方身份的唯一线索就是，他的英文名字是“Green”。ETtoday/文

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