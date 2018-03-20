2018综艺迎新品类 越努力才能越幸运

2018年的综艺市场迎来了一个新的品类“街舞”。《这就是街舞》率先播出。第一期之后，不少街舞专业名词引发观众兴趣。

原标题：越努力才能越幸运

张艺兴的较真、暖心和他以前呆萌的综艺人设不同。

鹿晗 陈伟霆 王嘉尔 宋茜



何炅

2018年的综艺舞台迎来大批有梦想、有实力的年轻人，鹿晗等艺人导师也不断突破自我。《热血街舞团》的开播，让街舞类综艺正面对撞，此外《偶像练习生》也人气十足。这些热血青年身上闪耀着的对艺术和梦想的执着，赢得了大批观众的点赞，印证了现在人们常说的：越努力才能越幸运。

综艺迎来新品类

街舞专业名词引发观众兴趣

2018年的综艺市场迎来了一个新的品类“街舞”。《这就是街舞》率先播出。第一期之后，不少街舞专业名词引发观众兴趣。

3月17日，《热血街舞团》也正式首播，每一期播出时间和《这就是街舞》相同。不同于其他舞蹈类真人秀节目，《热血街舞团》最终胜出的并非个人，而是团体。节目旨在选拔出顶级舞者与艺人组成跨界舞团。节目结束后的一年之中，艺人们也都会和舞团展开真实有效的合作。

此外，《热血街舞团》因为节目录制搭建了一座“热血之城”，以户外真人秀的制作方式，将街舞真正的回归到街头巷尾，建筑风格完全建立在东方式、中国风的设计之上，又在此基础上赋予建筑零件极具未来感的质感，将中国的街舞文化与街舞青年的率真张扬糅合，力图挑战目前街舞综艺的视觉极限，打造专属于中国街舞的全新世界。

据悉，《舞者24》随后也将搭上街舞综艺的列车。三大视频网站已经展开了比拼姿态。各家都重金布置场景，在视觉呈现上花了很多功夫，制作成本动辄好几亿元。但究竟谁的口碑最好、谁能成为流量赢家，还存在悬念。

不过，制作方和平台要一起努力把“街舞”这块蛋糕做大，让集合年轻人热血、张扬、运动、艺术属性的“街舞文化”为大众知晓，传递不断追求梦想的正能量，是有目共睹的。

“导师”用专业说话

各司其职帮选手提升综合素质

为了使“街舞”这种相对小众的文化得到普通观众的关注，节目组邀请来不少专业出身的艺人。

《热血街舞团》里，鹿晗、陈伟霆、王嘉尔、宋茜四位舞艺不凡的热血召集人表现可圈可点。他们不少人成长于超级严格的“练习生制度”，在舞蹈、音乐等领域都有着强烈的个人风格，其在具体“街舞”领域的专业实力基础很强。首期节目中，他们为了获得支持，可谓使出浑身解数。更重要的是，他们展现出认真敬业、不放弃、不骄傲的态度，感染了许多人。

“导师”的正面价值还体现在《偶像练习生》中，他们各司其职帮助选手全方位提升综合素质。节目里，张艺兴的较真、暖心和他以前呆萌的综艺人设不同。此外，王嘉尔的严肃、李荣浩的冷幽默也不同于其荧幕或舞台形象，而程潇、周洁琼作为舞蹈导师，授业的同时更注重团魂的养成。另一档节目里，黄子韬、韩庚、罗志祥、易烊千玺等对于专业的严苛、执着都给人留下深刻印象。

在竞技、选拔的综艺节目中，“导师”一直都是必不可少的角色。只是从前，资深艺人导师们给人的感觉更多是业内地位和专业教导，但现在这些节目中年轻导师和学员、素人、练习生之间则更多了暖心的陪伴，一起成长，他们说的话也更接地气，更能让大家产生共鸣。

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