第23届华鼎奖提名：《战狼2》、《芳华》双雄逐鹿

原标题：第23届华鼎奖提名揭晓 战狼2芳华双雄逐鹿

华鼎奖

近日，第23届华鼎奖电影满意度调查公布了提名榜单，两部口碑与票房齐飞的大热影片《战狼2》与《芳华》分获5项大奖提名，成为最大赢家，《嘉年华》《建军大业》《冈仁波齐》等年度话题影片也赫然在列。林心如、杨千嬅、江一燕、张艾嘉、周迅入围中国最佳女主角，备受瞩目的最佳男主角将在吴京、黄轩、段奕宏、成龙、彭于晏间诞生。共计20余部影片40余位明星大咖参与角逐，竞争激烈盛况空前。

华鼎盛典落户澳门 年度佳片一网打尽

第23届华鼎奖电影满意度调查共颁布最佳男/女主角、最佳男/女配角、最佳新锐演员、最佳导演、最佳新锐导演、最佳电影歌曲、最佳编剧、最佳影片10大奖项，在3月20日公布的提名榜单中，包括《战狼2》《芳华》《羞羞的铁拳》《英伦对决》《西游伏妖篇》《妖猫传》在内的20余部观众喜爱的热门影片获得提名。据悉，本届颁奖典礼将于4月8日在澳门银河百老汇舞台隆重举行，这也是华鼎奖继第10届、第15届、第18届“澳门之约”之后，第四次落户澳门，届时，过去一年里最受中国观众喜爱的影片即将在这里揭晓，各路明星大咖也将在典礼中闪亮登场，接受来自观众的嘉奖。

除了冯小刚、陈凯歌这两位资深名导之外，风头正劲的吴京凭借国产片票房冠军《战狼2》继第20届“最佳新锐导演”之后首次提名“最佳导演奖”。与此同时，文晏、张艾嘉凭借《嘉年华》以及《相爱相亲》的良好口碑，同样是奖项竞争的热门人选。相比于往届，今年华鼎奖“最佳男主角”之争空前激烈。吴京在《战狼2》中的表现有目共睹，黄轩、彭于晏、段奕宏等在《芳华》《暴雪将至》《明月几时有》中对于各自角色的诠释亦可圈可点。值得一提的是，2017年获颁奥斯卡终身成就奖的成龙大哥也凭借在《英伦对决》中颠覆性的表演获得该项提名，足以证明观众对于成龙大哥演技的肯定。

此外，一向以“嫩”吸睛的“最佳新锐演员奖”则洋溢着一片青春气息，《芳华》五美中给人留下深刻印象的“何小萍”苗苗、“萧穗子”钟楚曦凭借扎实、质朴的演技喜获提名，“闪光少女”徐璐和《妖铃铃》中首次触电的papi酱也位列其中，几位人气美少女将对“最佳新锐”的称号发起最后的挑战。新晋偶像于文文凭借在《前任攻略3：再见前任》中感人至深的表演和一首催人泪下的《体面》同时提名“最佳新锐演员”、“最佳电影歌曲”两项大奖，可谓出手不凡。其他对手也不甘示弱，南征北战带来《非凡时代》、音乐诗人李健献唱《城市之光》、大鹏《都选C》欢快激昂，华晨宇《齐天》魔幻恢弘，音乐奖项方面同样杀的难解难分。

完整提名名单出炉 吴京冯小刚难决胜负

相比于“新锐演员”的偶像扎堆，“最佳女主角”提名则完全是演技派的天下。林心如、杨千嬅、周迅、张艾嘉凭借《嫌疑人X的现身》《春娇救志明》《明月几时有》《相爱相亲》纷纷入围，一向低调的文艺女神江一燕在极地探险型电影《七十七天》极具张力的演出给观众们留下了极为深刻的印象，也让她成为本届华鼎奖“最佳女主角”的有力争夺者。“最佳女配角”归属同样充满悬念，张榕容在《妖猫传》中的美艳扮相观众至今仍记忆犹新，“星女郎”林允在《西游伏妖篇》中塑造的白骨精小善同样让人一见难忘，此外还有郎月婷、蒋梦婕、俞飞鸿在各自作品中的表现也足够亮眼，着实让人难以抉择。

本届颁奖典礼最大的看点，无疑是吴京与冯小刚的“最佳导演”之争，以及入围2018届奥斯卡“最佳外语片奖”的《战狼2》此番又能揽得多少奖项。被誉为冯小刚导演生涯最好作品的《芳华》虽然在票房上不及《战狼2》，但在此次提名名单中，却获得了“最佳男主角、两位最佳新锐演员、最佳导演、最佳编剧及最佳影片”等5大奖项的提名，毫无疑问将会是《战狼2》在本届华鼎奖中的最大对手。两部大热影片所上演的热血和情怀之争，将是本届华鼎奖给观众留下的最大悬念。虽然花落谁家尚未可知，但可以肯定的是，不管最终哪方胜出，都将是观众意志的真实体现。

时隔两年，吴京已经从当年的新晋导演，一跃晋升为内地一线导演行列。究竟是吴京首夺桂冠，还是冯小刚梅开二度，再获华鼎荣耀，4月8日，澳门见分晓！

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