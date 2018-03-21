剧照、宠物或者卡通画像，明星微博头像别有深意吗？

如今认识人，说不定第一个认识便是对方的头像。头像是不是显示了一个人非常重要的信息呢？是不是像很多人分析的那样，用风景照的必然是中老年人，而卡通形象是心向童年的风向标？

原标题：明星微博头像别有深意吗？

微博头像

新京报漫画/陈冬

[一家之言]

近来网络上流行“头像玄学”，仿佛看到社交平台的头像，就能对一个人了如指掌。实际上，我们看到的头像或多或少是一个人在有意识地展示给我们看的内容。最明显的例子是演员，演员的职业就是把自己展现给大众观看，因此明星用什么头像，除了商业的捆绑，还有“人设”的牵绊。

明星头像有明显“人设”用意

网络社交工具发达之前，我们认识一个人是从见到人开始，少数情况从见到字、听到声音（通信、打电话）。如今认识人，说不定第一个认识便是对方的头像。头像是不是显示了一个人非常重要的信息呢？是不是像很多人分析的那样，用风景照的必然是中老年人，而卡通形象是心向童年的风向标？

我们看到的头像或多或少是一个人在有意识地展示给我们看的内容。最明显的例子是演员，演员的职业就是把自己展现给大众观看，所以我们看到很多演员在微博上用的都是自己的硬照、代表作的剧照、最新推出的影视剧相关照片等等。杨颖、杨幂、唐嫣……有着长长的名单。我们从头像看到的就是“展现”和“职业”，不一定能看到太多个人的东西。

普通人的头像怎么换都无所谓，但有着众多粉丝的明星，因为自带宣传效果，经常会用参演的作品剧照做头像。比如范冰冰，2013年刚开通微博时，用的还是充满少女感的卡通头像。从《武媚娘传奇》开始，范冰冰的头像就和宣传密不可分了；到了亲弟弟出道，她又果断把自己头像换成弟弟的硬照，提携之心可以说是很坦荡了。赵丽颖的微博头像则基本上都是自己影视作品中的形象：Q版“花千骨”、动漫版“胭脂”，现在是手绘版“女儿国国王”，其实也在一定程度上说明赵丽颖重视角色的事业心。

而章子怡、孙俪，更希望向公众传达自己享受着“母亲”的角色，所以头像一直是自家孩子。章子怡甚至把自己的身份改为“醒醒妈妈”（醒醒是其女儿小名）。也正因为她们在社交平台更多展现的是温柔的母性，当章子怡在综艺节目里展现的专业演技、孙俪在大女主戏里叱咤风云，反而有种“反差萌”的感觉。

也有女演员遵循戏里戏外如一的法则，比如杨幂。头像大多是自己的美照，有些甚至还挺“非主流”。联系其团队的宣传，关键词“少女感十足”、“少女幂”，再联想到她大部分影视作品，事业心强大、能力一流……但一般是要与婚姻和母亲角色做切割的。或许一定程度上表现出她对自己现实生活所扮演的角色的抗拒。

而90后女演员蓝盈莹，她用的是卡通式头像，这与她平时在微博上发出的视频里托腮、嘟嘴的形象一致，都是表示心理年龄比较小，或者想以小示人的心态。特别是蓝盈莹在视频中常用向下的角度，拍出正面由下向上看的画面，这正是未成年人看父母、长辈时角度。

头像只能反映“部分真实”没必要对号入座

所以头像能否反映一个人的真实呢？首先我们必须承认，与社交工具相关的一切，头像、屏蔽、点赞、回复等等，正常情况下都承担着社交功能，却并非简单把人分成几大类，一类贴个标签如此简单。

普通人在社交工具上虽然也要展现，但是头像中透露出的个人信息会更为丰富。通过头像去了解一个人，前提之一是使用者自我和谐。通俗地讲，这个人大体上认可自己，持肯定态度，内心矛盾较少，言行、表里基本如一，理想自我和真实自我差距不是特别大。在这种情况下，头像上透露的信息具有一定的有效性。比如有特别恨嫁的朋友结婚了，她十分满足于自己做别人太太的身份，从结婚那天起她的头像就改成了两个人的结婚照，真实地反映出她看重出嫁（脱离剩女）的态度，以及她想展示已婚（非剩女）的迫切之情。

贴动物、孩子照片就一定是爱动物、爱孩子的表现吗？前提是头像主人贴的动物、孩子是自己的。比如海清的微博头像是一只猫头鹰，那她就是爱这只猫头鹰？或者说明她的性格像猫头鹰？如果头像是她自己养的，也许。如果不是，也许她只是常拍戏熬夜，用以自嘲罢了。而刘烨的头像是他的孩子，看过《爸爸去哪儿》的观众相信会承认他确实很爱孩子吧？

社交工具里头像的选择和调整具有一定的共性，但我们要认识到，即使有专业的调查、研究做支撑，头像选择、调整和人的性格只是具有相关性，不可能有必然联系。而普通人与明星在使用社交工具的心理上又有差异，所以在利用这些研究得出的结果时，可当做是一种可能，不必当成绝对真理。所以，网上流传所谓“十大XX爱用头像”、“他到底渣不渣，看一眼头像就知道了”之类文章根本就不靠谱，女孩们面对这样的劝告时，权且一笑，切不可当成真理。

□翠红（心理咨询师）

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