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时隔25年再次触“屏” 姜文九月将演曹操

时隔25年再次触“屏” 姜文九月将演曹操
2018年03月21日 07:21 北京青年报
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早在去年夏天的北京影视节目交易展上，《曹操》这个“航空母舰级”的项目就已崭露头角，当时就传出姜文将出演曹操的消息，且总投资高达七个亿，但并未得到官方确认。

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　　原标题：时隔25年再触“屏” 姜文九月演曹操

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　　本报讯（记者 杨文杰）3月19日，2018香港国际影视展开幕。其中最受瞩目的是电视剧《曹操》的巨幅海报，因为在主创名单中，著名导演、演员姜文的名字赫然写在领衔主演位置。昨天，该剧制片方天意影视负责人吴毅向北京青年报记者证实，该剧已暂定于9月开机，目前处于筹备期，除了姜文之外，其他主演都未确定。此前在电影《关云长》中，姜文曾出演曹操一角。

　　早在去年夏天的北京影视节目交易展上，《曹操》这个“航空母舰级”的项目就已崭露头角，当时就传出姜文将出演曹操的消息，且总投资高达七个亿，但并未得到官方确认。之后这个剧集的推进情况一直未见动静。本次香港国际影视展以海报形式“官宣”，是《曹操》首次曝光主创，显示大的框架已构建完成。姜文的“出山”无疑是项目得以启动决定性的一步，这也是姜文自1993年播出的《北京人在纽约》之后，时隔25年首次回归电视荧屏。

　　除了姜文这个“定海神针”，《曹操》整体幕后班底也堪称豪华，其中，导演由曾执导《走向共和》、《大明王朝1566》的张黎担任，易中天出任历史顾问。前有《军师联盟》热播，《三国机密》也即将开播，最近一段三国题材热度持续高涨，各种角度的“开采”也层出不穷。总制片人吴毅表示，《曹操》将按照一部历史正剧来制作。

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