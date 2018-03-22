武打难拍新意难寻！武侠剧为何还能再翻红？

相比于全新的作品，经历过多次翻拍的经典，难以避免地会面临悬念感的缺失，小说中精心营造的一些迷局会因为前作的剧透而丧失魅力，这是所有翻拍者不得不面对的难题。

武侠剧正在重新回到荧屏。根据电视剧公开备案信息，2018年2月份有6部古代武打题材，备案数量是2017年上半年的总和。武侠风为何再起，武侠剧如何拍摄才能为对各种套路熟稔于心的观众带来新鲜感？新京报记者专访爱奇艺高级总监、奇星戏剧工作

《新射雕英雄传》

《新射雕英雄传》捧红了李一彤。新人配合度高是武侠剧导演爱起用新人的原因之一。

《飘香剑雨》里朴实的武打招式获得观众认可。

《蜀山战纪2踏火行歌》的动画片头。

武侠剧正在重新回到荧屏。新年伊始，改编自古龙小说的《飘香剑雨》、金庸经典小说改编剧《新笑傲江湖》和神话新武侠“蜀山战纪”系列的新作《蜀山战纪2踏火行歌》，接二连三地来到了观众面前。武侠剧成批量地出现并不是偶发事件，古龙另一部小说改编的电视剧《绝代双骄》和大陆新武侠代表作品之一《听雪楼》都已经开始拍摄。根据电视剧公开备案信息，2018年2月份有6部古代武打题材，备案数量是2017年上半年的总和。武侠风为何再起，武侠剧如何拍摄才能为对各种套路熟稔于心的观众带来新鲜感？新京报记者专访爱奇艺高级总监、奇星戏剧工作室总经理李莅樱，武侠剧导演胡明凯、金琛，探访武侠剧的变和不变。

失落

份额有限、武打难拍

前几年武侠剧不红了，甚至连金庸、古龙的经典IP都无法挽救这种颓势。2016年，《新萧十一郎》《五鼠闹东京》《飞刀又见飞刀》接连播出，并没有太大水花。武侠剧上一次成为大众焦点还是5年前，2013年于正出品的《笑傲江湖》和钟汉良主演的《天龙八部》播出。前者是“东方不败和令狐冲不得不说的二三事”，后者是“丐帮出身的三兄弟和史上最低颜值的王语嫣”。然而，紧接着的两个大变化，让武侠剧连被群嘲的地位都难以保住。

外

“八个重要的电视台黄金时段每年能播出古装剧的时间是有限的，容纳不了那么多武侠剧。”金琛解释说。另一方面，玄幻大IP剧和大女主剧的迅猛崛起让武侠剧伤及元气。2014年夏天，《古剑奇谭》的播出捧红了出道多年的李易峰、陈伟霆，也让玄幻大IP成了市场的宠儿。2015年，《武媚娘传奇》和《芈月传》又让大女主剧的概念深入人心，而这两类剧，偏偏都是古装剧。多位业内人士均表示，个别玄幻IP剧和大女主剧火了之后，影视公司的核心资源和主力团队都会向这个领域倾斜。

内

“我们以前拍打戏都是实打实地拍，现在演员自我保护意识太强了，接戏的时候就会说‘导演我不会吊威亚，我也不想骑马’。连资方也不想这么做，万一演员拍武打戏时受伤，会耽误拍摄进程。以前我们是尽量把风险降到最低，演员也愿意接受挑战。但现在的演员，对不起，太容易得到（成功）了。”胡明凯认为，演员给武打戏带来的众多限制，让很多武侠剧在画面上的冲击感弱了不少。

归来

从未远走的侠客和英雄

虽然遇到题材上的瓶颈期，但对英雄和侠客的向往始终存在。聊到这个话题时，胡明凯回忆起了上小学三年级时，听老师讲金庸在《明报》上的连载故事的场景。“每天只有一小节，往往大家正聚精会神地听着就结束了，‘诶，没了？’，老师说‘没了啊’，直到小学毕业都没听完那个故事。”“对很多男孩子来说，武侠世界是非常重要的青春期幻想。”金琛如此说，但他也表示，在00后的世界中，对武侠的接触更多来源于游戏而非小说，“所以他们会更容易接受仙侠，随着年龄的增长，才会慢慢懂得两者的区别，以及为什么要看武侠，这需要时间。”

相比于身处创作一线的导演，李莅樱会更多从行业的角度来看待武侠剧。对于越来越强调精耕细分受众的视频网站来说，武侠剧是非常重要的垂直品类。李莅樱表示，“武侠剧一直都有市场，这种题材大家还喜欢，尤其是年轻受众。年轻人会觉得社会也是江湖，以前可能会用说教的方式去讲侠义，现在改变方式了，通过情节的带动，让他们自己去体会。”

变革

老故事、新讲法、新面孔

在这批正在播出和拍摄的武侠剧中，金温古梁黄（金庸、温瑞安、古龙、梁羽生、黄易的简称）的作品仍然是主流。2017年，由郭靖宇监制的电视剧《射雕英雄传》播出，面对这个已经被演绎了很多遍的故事，新人演员杨旭文和李一桐的演出仍然让苛刻挑剔的观众买了账，李一桐甚至凭借对黄蓉的演绎在以毒舌闻名的知名网络社区虎扑收割了一大拨粉丝。

1 新视角

加大对人物成长的塑造

相比于全新的作品，经历过多次翻拍的经典，难以避免地会面临悬念感的缺失，小说中精心营造的一些迷局会因为前作的剧透而丧失魅力，这是所有翻拍者不得不面对的难题。胡明凯曾执导过被不少推理爱好者奉为经典的《少年包青天》，他很谦虚地把这个系列的成功归因于市场空白造就的天时地利。他坦言，如今再拍探案推理题材，难度远远超过当年。“现在拍这类剧只能把戏剧压力放在角色身上，探寻人物的选择和行为背后的深层人性。”

这个道理同样适用于武侠剧，《倚天屠龙记》有一个经典的迷局，张无忌和三位女主角被困冰火岛，殷离被杀，屠龙刀被盗，谁是凶手？2001年吴启华主演的版本中，制作方按照原著的情节改编，观众被放在主角视角，随着事件发展一步步揭开真相。而到了2003年苏有朋主演的版本中，观众则被赋予了上帝视角，密切关注着凶手的一举一动，借此体会她内心的挣扎与痛苦。

视角的改变还体现在主角塑造上，被影视剧所钟爱的武侠小说往往都会有一条关于少年成长的叙事线，这样的故事能让普通观众产生共情和代入感。金琛有了一个大胆的想法，虽然知道这样做会招致骂名，但他还是想试试新的视角。“他首先是个人，然后才能变成侠。既然是人，就一定有缺憾和缺点。”

《新笑傲江湖》选择了相貌平平的丁冠森饰演主角令狐冲，在剧情上也更试图去还原令狐冲的“惨”。金琛选择把更多的笔墨放在令狐冲身上，展示他的内心和成长，“令狐冲在这部剧里，完成了一个做普通人的心愿。”

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