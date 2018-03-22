周杰伦10年前伴舞是baby！旧照曝光网友认不出

近日网上疯传她10年前替周杰伦演唱会担任伴舞女郎的照片，两人在舞台上有着亲密贴身接触,穿着黑色亮片小可爱和短裤，搭配浓艳妆容.

baby曾为周杰伦伴舞

周杰伦baby

2013年，Angelababy再度接受周杰伦的邀请，但这次是担任嘉宾

baby二度和周杰伦合唱

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，Angelababy[微博]（杨颖）出生于上海，14岁就在日本以模特儿身份出道，接着到香港发展，近日网上疯传她10年前替周杰伦演唱会担任伴舞女郎的照片，两人在舞台上有着亲密贴身接触，让人看得脸红心跳，到了2013年二度合作，渊源相当深厚。

Angelababy出道初期靠着亮眼外型爆红，2007年登上周杰伦《07-08世界巡回演唱会香港站》舞台，在《萧邦的夜曲》这首歌担任对方的伴舞，她当时穿着黑色亮片小可爱和短裤，搭配浓艳妆容，不时在周杰伦身旁搔首弄姿，最后还紧紧靠在对方身上热舞，引起台下一阵骚动，不过她的妆容太过浓艳，让人看不出是Angelababy，网友直呼：“完全认不出来啊！”

到了2013年，Angelababy再度接受周杰伦的邀请，但这次是担任嘉宾，一起合唱了《忍者》，这时候的她已经不是当年默默无名的小模，而是和杨幂[微博]、刘诗诗[微博]、倪妮[微博]等人并称的“四大花旦”之一，连续当了2次的“J女郎”，外传都是由周杰伦钦点，才促成了双方的合作。

事实上，Angelababy原本就是周杰伦的粉丝，曾在微博上透露周杰伦从出道开始的每张专辑她都有，而且每首歌都会唱，堪称是“骨灰级粉丝”，周杰伦在2012年也亲自为她主演的电影《第一次》写歌，且由她主唱，让她兴奋不已，被粉丝戏称是除了嫁给偶像之外的第二大福利了。

ETToday/文

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