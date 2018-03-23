年轻偶像无“硬汉” “男子汉”刻板形象已过时

文章原标题：为何年轻偶像无“硬汉”？

《偶像练习生》海报

《偶像练习生》里画着精致妆容、打扮时髦的“小鲜肉”们令“老阿姨”们惊呼：“现在小姑娘的审美是这样的？”荧屏上缺乏年轻一代的“硬汉”形象是事实，但谁能保证他们不会成长呢？毕竟曾经软萌的刘昊然，都开始演纵横沙场的少年将军了。

偶像练习生

“男子汉”的刻板形象已过时

年轻观众可能对“奶油小生”的说法陌生了，很久很久以前，唐国强由于扮演了电影《孔雀公主》里白皙滑嫩的王子，被贴上了奶油小生的标签——贬义的，嫌他缺少男子汉气概。转眼到2018年，奶油由被贬变成被捧，小生变成了鲜肉，随便打开一个网站，娱乐版少不了黄子韬、鹿晗卸妆对比照，内容里常有“小鲜肉们最能抵挡住央视镜头卸妆”（因央视不用美颜镜头）。

“又美又仙”，以前用来形容女演员如赵雅芝、刘亦菲等，现在呢？上一回看到这个形容是指霍尊。大、小屏幕似乎奶油小鲜肉当道，这个词比起当年的奶油小生，大大减少了贬义。年轻一代女性观众的审美彻底转变了吗？为什么？我们看看十几年前大热过的电视剧《激情燃烧的岁月》、《亮剑》里，孙海英、李幼斌们扮的男主，一方面是乱世中的英雄，另一方面在婚姻里大多由于文化程度不高，态度比较生硬，有些大男子主义。女主既要照顾他们的生活，又要照顾他们的情绪。物质充盈年代里成长起来的95后女性，在生活中遇到这种性格的男性，恐怕脑子里要飘过那张有名的黑人问号表情图——她们不会认为这类男性很有吸引力。

根据最新的大学生择偶倾向调查，“温柔体贴”成了第一位选择，把自信、进取等等抛在身后。注意，是“大学生”择偶倾向，不是“男”大学生对伴侣的要求。说明文化程度较高的女性在择偶时更重视的同样是一个良好的性格，而不是其他品行之外的附加条件。

喜欢“奶油小生”是现阶段女性意识的体现

“男子汉”的刻板印象，诸如抽烟、喝酒、打架、说脏话等所谓“爷们儿”行径，在悄悄改变，人们可以接受男性化妆，男性也可以美丽、温柔，社会越来越宽容，不再把男性、女性硬性套进固定的角色化标准里。那么新的男子汉标准是什么呢？社会的变化恰逢韩流入侵，带了“杀马特”，也带来了花美男。你们觉得小鲜肉们很奶油吗？对比在韩国发展的鲜肉们整成了尖下巴的“网红脸”，我们的小鲜肉才起步。

年轻女性喜欢“奶油”、“鲜肉”，既是女性意识上升的结果，也是女权尚且不够强大的表现。女性权利发展的状况不妨从国产电视剧里窥斑见豹。《我的前半生》小说两个女主角是标准的大女主，拍成国产剧变成了等待男性“观音兵”救助的小玛丽苏，等着“霸道总裁爱上我”，解决所有问题。

对比《欲望都市》里的大女主萨曼莎，她和她真正交往的男性是什么形象？总裁而不霸道的花花公子，被她贴了满街的大字报，她要和好还得和好；或者她旗下的年轻猛男模特，她觉得累了就分手，分手后猛男得奖，继续邀请她陪走红毯。女性足够强大以后，她才有能力欣赏、驾驭足够“猛”的男性。

荧屏“硬汉”需要时间沉淀和作品加持

国内少年人在中学时期由于面对繁重课业，许多人的青春期实际上推延到了大学生时代开始，沉淀来得更晚一些。已经在演艺圈崭露头角的少年刘昊然最初走红是凭借电影《北京爱情故事》和青春片《最好的我们》，都是阳光朝气中学生形象，随着年纪增长，挑战可以归为硬汉形象的“少年将军”（《琅琊榜之风起长林》的萧平旌），虽然依旧一身少年气，但已是转型的初始；杜江从呆萌奶爸到《红海行动》里的硬汉，也经历了一个过程，重要的是有好作品加持；想当初彭于晏并不是一上来就硬汉，在《翻滚吧！阿信》之前，也演了许多“萌萌哒”的台湾偶像剧；而已经硬朗起来的前辈吴彦祖，他出道第一部电影《美少年之恋》，名字里就带有青涩的少年气息。

也许随着年龄的增长，包括那些从《偶像练习生》里为大家所知的奶油鲜肉们，只要没有被观众淘汰掉，在时光的打磨下总会有些人会慢慢形成自己的形象，其实这也是演技成熟的表现，不被固定的人设、形象框限，谁说演了“杨锐”（《红海行动》里的队长）的张译就不能“鸡毛飞上天”呢？

□翠红（专栏作家）

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