冻龄女神贾静雯：我不是个有野心的女人

贾静雯：我相信这十年应该会过得非常精彩、丰富，那时的心态一定更成熟了，因为经过人生的洗礼和历练，相信我会拥有足够的硬度和厚度。

原标题：贾静雯：我不是个有野心的女人

“你现在对自己在演艺圈的定位是什么？”

“现在你要是叫我明星，我还是不习惯。我只是喜欢这份工作，因为这个工作可以让别人看到我的发光点。可能这个发光点会陨落，但我会想办法重新点燃，所以现在无论高潮还是低潮，我都能接受，包括对我的批评。”

贾静雯

亲子图

如今“晒幸福”已经成了贾静雯的日常。图片均来自艺人微博

虽然不在同一个城市生活，但一有机会，高圆圆与贾静雯就会聚一聚。

从优雅的念奴娇，到精灵古怪的赵敏，再到刚柔并济的武媚娘，在很多人的少年记忆里，都给贾静雯留了一个位置。

戏里，她可以为爱情赴汤蹈火；而戏外，她则是个冷静成熟的好妈妈、好妻子、好女儿。

曾经红极一时，却选择为照顾女儿放弃了无数曝光的机会，问她是不是个有野心的人，她笑了笑，“这可能是我的缺点也是我的优点，我不是个有野心的人，但绝对不会轻易放弃。”

从追梦少女到幸福辣妈，在经历了人生的跌宕起伏后，贾静雯说自己如今只想成为一个内心宁静的女人，做女儿们的好榜样。

1 从小胆儿就大被当汉子养

1974年，贾静雯出生在台湾一个富裕的家庭里。父母说她是个很好带的孩子，爱跑、爱玩、爱拍照，还爱做鬼脸，于是从小就有了个“野孩子”的绰号，“父亲基本把我当男孩养，所以我胆子很大，什么都敢玩。现在看来结婚之前我确实挺‘汉子’的。”

性格上的大大咧咧，和贾静雯柔美的外表形成了反差。但她却说，从没觉得自己和漂亮有多大关系，初中之前甚至根本搞不清楚什么是漂亮，对美不美也无所谓，“以前经常头发乱七八糟的，每次出去玩完回家都是脏兮兮的，我妈就会问我，你是不是和同学打架了，还是怎样？差不多15岁的时候，才开始察觉到身边的女生有了变化，大家开始扎辫子、戴发带，我也换下了红框眼镜配上了隐形眼镜。”

在贾静雯三四岁时，妈妈曾带她去拍过广告，但因为太小，对此记忆几乎是空白的，连自己上了电视都不知道。直到16岁，她因外貌出众被星探发掘接拍了一支广告，“开始就觉得好玩，再来会有一点小小的虚荣心，因为会被同学说‘电视上的你好漂亮’，那时我才知道，原来我是漂亮的。”

2 父亲患癌她亲手拔掉呼吸管

随着父亲转战内地经商，贾静雯也来到北京并考上了北京电影学院表演系，和徐静蕾做了同班同学。谁料好景不长，才过了一年贾父在内地的投资失败，背上一身债，一家四口和五只猫在仅有十平方米的房子里足足窝了一年。更不幸的是，贾父又患上了淋巴癌。家庭的重担全部落到了贾静雯的身上，刚刚二十出头的她只能选择辍学回台湾挣钱养家，照顾母亲和年幼的弟弟。

为了尽早还清债务，及赚够父亲的医药费，贾静雯开始拼命地拍戏。而父亲的身体则一天比一天消瘦，每天要靠吗啡止痛。偶尔清醒的时候，他会用骨瘦如柴的双手摸着贾静雯的头说“女儿辛苦了”，并帮女儿按摩，父亲双手的温度，是留给她的最后记忆。贾静雯说，父亲走的那一天，她从剧组赶回病床前，在父亲的要求下，是她亲手拔掉的呼吸管，“这一直是我心里的痛和遗憾，但我不后悔，我实在舍不得让他那么痛苦。有时我会想，为什么我能够那么坚强地去面对挫折和打击，是因为我面临了很多人都没有经历过的痛苦。”

3 演完赵敏才开始爱上演戏

父亲走后，为了养家，贾静雯一天排十个工作，两年接了15部戏，连续转场工作导致胃出血；拍打戏受伤更是家常便饭……她说她需要这份收入来维持家庭，“那时也弄不清楚什么是压力，只觉得是责任。当你要面对家里的茶米油盐，有一顿、没一顿时，现实会逼得你没时间去考虑其他的事情，只知道有工作就要拼命去做好。”

也正是在那几年，有了《小李飞刀》中满面娇美的孙小红，《超人气学园》中奔放的麻辣女教官、《倚天屠龙记》里俏皮机敏的赵敏，《至尊红颜》里的霸气武则天，一个个个性独特的女性角色让贾静雯迅速走红。

她说，她直到演完赵敏，才真真正正爱上了演戏，她能看到观众对她的喜欢，也坚定自己真的很适合做演员，“以前需要演戏来给我带来稳定的生活，后来我发现，它能弥补我内心的缺憾，因为我成长过程中流失了很多原本应有的生命价值，演戏让我有了安全感。”

4 把每次工作都看成第一次

作为较早到大陆发展的台湾艺人，陌生的工作环境、不同的拍戏机制，她说那时真的能感觉到背井离乡、独自承担一切的孤独，好在贾静雯沉迷于演戏带给她的新鲜感，就算酷暑之下穿一两个月的古装戏服也不觉得辛苦，回头一想，自己不久后将拿着剑、骑着马冲向下一个新片场就会兴奋。她说做演员是矛盾的，但也是人生中可能很难再碰到的经历，“就比如我不会骑马，但根本管不了那么多就直接冲上去，结果差点被摔死，导演吓得气得大骂，说你不会骑马也不说，就胡来。但我觉得那是一股热情，完全不会去想后果。”

塑造了那么多角色，贾静雯说她最喜欢的还是赵敏，“赵敏敢爱敢恨又泼辣洒脱，强悍到可以承担所有的后果。就像很多人说的，为什么我现在还像个刚入行的新人一样，因为我把每次工作都看成是第一次，也会紧张。有些后辈会跟我说终于可以和童年偶像一起合作了，很开心，说实话我都没有太大的感觉。”

电视剧《小李飞刀》

电视剧《大汉天子》

电视剧《倚天屠龙记》

电视剧《至尊红颜》

面 对 网 络

过激的评论，很少去看

2005年，贾静雯嫁给了美籍华人孙志浩。四年后，传出婚变新闻，离婚时更因女儿“梧桐妹”的抚养权而对簿公堂。因为见不到女儿，那段时间，每一次出现在媒体和公众面前的贾静雯都会以泪洗面。

最终，2010年7月，她以2600万新台币的代价，换回了女儿的抚养权。此后，为了有更多时间来照顾女儿，她减少了工作。

2014年，贾静雯与比自己小9岁的演员修杰楷相恋并结婚，次年生下女儿“咘咘”，再后来，又有了小女儿“BO妞”。对于“梧桐妹”，修杰楷也是视如己出，他说，“这是她人生的一个部分，从不会介意。”

如今，面对曾经经历过的一系列人生低谷，贾静雯似乎早已看开，“当时会觉得做艺人不容易，肯定会被别人讨论。也想过为什么有些人会这样攻击我，后来想了想这也是别人的价值观，不能来影响我的生活。”

面对外界不实的报道或是过激的评论，她会用更成熟淡定的心态去面对，“每个人都有发言的权利，有人喜欢你有人不喜欢你，作为艺人我的生活周遭本来就会被别人讨论，我不会主动去看那些不实过激的评论，因为他们会躲在背后，用键盘上的只言片语来放大很多事情，只要不太过分都行，但如果我的家人被影响到，我一定会站出来保护他们。”

亲 子 家 规

只有文字是有温度的

做妈妈之前，贾静雯一直认为工作是一切，当了妈妈后她有了很大的转变，“以前做什么都不怕，比如吊威亚，在综艺节目里摸蛇，干什么都行。但有了小孩后，做事会变得很小心，如果我有什么事女儿怎么办，要接的工作、要做的事情会想得很清楚，会想尽一切办法保护女儿。”

贾静雯说，在她家有一个传统——“写字文化”，“我和我大女儿说，送给我最好的礼物就是写文字给我，不管你用一张纸，还是用心做的卡片，没有就去外面找。我就是不想看到电脑打出来的字，因为我觉得打字没有温度。”

也因此“梧桐妹”经常会送贾静雯卡片，无论是母亲节还是生日，包括她现在去上海读书，每次分开和相聚都会写下短短几个字——妈妈我爱你，“三个女儿我都会写信给她们。”

[新鲜问答]

新京报：之后会把更多时间投入到工作中吗？很多影迷期待你能回归古装剧？

贾静雯：之前我确实想把更多时间留给孩子，现在大致都安排好了，下个月我就会开始拍戏，挑战没尝试过的角色。其他的还是要看剧本和角色，其实一直都在接触（剧本），不存在回不回归，要找到适合的契机和角色才会出来安心拍戏。至于古装剧，我也在努力中（笑）。

新京报：会给孩子们看自己的作品吗？

贾静雯：基本不会，大女儿大概就看过一两集；两个小女儿又太小了。这次《妈妈是超人》有个预告，放了一些赵敏的片花，咘咘看了很久。我问她这是谁啊？她说“妈妈”。我又问妈妈漂亮吗？她就说“漂亮”。

新京报：那你会看自己以前的作品吗？

贾静雯：凡走过就必会留下痕迹（笑）。看以前的作品会觉得还不错呀，但我的好朋友总是说你那时候怎么那么胖，哈哈，其实我觉得那时胖得很好看。

新京报：也是因为《倚天屠龙记》，和高圆圆成了好朋友？现在聚得多吗？

贾静雯：那个时候我们都是新人、性格很像，有很多话聊。但因为大家居住的城市不同，所以聚的时间少，不过经常保持联络。其实圈内圈外的友谊没什么太大差别，我也有很多来自圈外的朋友，听他们讲他们的工作很有趣，尤其是我们一起讨论影视作品的时候就容易有不同的看法，交流起来挺有意思的。

新京报：想过十年后的贾静雯是什么样子吗？

贾静雯：我相信这十年应该会过得非常精彩、丰富，那时的心态一定更成熟了，因为经过人生的洗礼和历练，相信我会拥有足够的硬度和厚度。

采写/新京报记者 周慧晓婉

摄影/新京报记者 郭延冰

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