舞蹈综艺节目“国际舞”最受欢迎

从掌握难度上看，国标舞虽然对于技术要求颇高，但好在节奏明快、更具音乐感、且风格更适合两人合作，因此颇受追求娱乐性的明星类舞蹈节目喜爱。

《这！就是街舞》海报

舞蹈综艺，“国际舞”最受欢迎

近来，两档中国街舞竞技类综艺《这！就是街舞》、《热血街舞团》接连火遍网络，其中breaking（地板舞或霹雳舞）、popping（机械舞或震感舞）、locking（锁舞）等专业词汇看得大家眼花缭乱，燃爆的现场氛围也引发了民间学习跳舞的新潮流。 其实早在5-10年前，国内就曾流行过不少舞蹈类选秀、真人秀节目。但不同的是，这些节目并非聚焦于某一类舞种，而是容纳了国标舞、现代舞、街舞、爵士舞在内的各类专业选手，或是由明星来挑战不同的舞种。为此，新京报统计了《舞林大会》、《与星共舞》、《中国好舞蹈》、《舞动奇迹2》、《舞动奇迹3》等节目中曾被展示过的专业舞种。

其中，国标舞出现的次数最多，高达118次。从技术结构分类来说，国标舞的下分项群包含“拉丁舞”、“摩登舞”两大项目，同时还可细分为“华尔兹”、“牛仔舞”、“伦巴”等多个舞种，可选的舞蹈类型更加丰富。其次从掌握难度上看，国标舞虽然对于技术要求颇高，但好在节奏明快、更具音乐感、且风格更适合两人合作，因此颇受追求娱乐性的明星类舞蹈节目喜爱。而“国标舞”之后，“现代舞”以71次居次。这类舞种难度颇高，可以展现较好的专业技术，同时也可以更自由地抒发情绪，反映现实生活，因此多为专业舞者参加舞蹈选秀时的首选。而近日火爆荧幕的“街舞”虽然时尚、潮流，但却与主流舞界风格不同，因此在以往的节目中只出现过65次。

撰文、整理/张赫

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