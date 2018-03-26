最想他来当英语老师的艺人排行出炉 石原里美夺冠

为此日本权威的ORICON公信榜官网的“英语时尚”板块，特地针对1000名网民进行了投票调查，“你希望当你英语老师的艺人”。现如今日本人气爆炸的石原里美登上榜首。

石原里美

新浪娱乐讯 据日本媒体报道，日本学校的英语教育今年开始强化，普通人学英语的意识也就越来越高了。为此日本权威的ORICON公信榜官网的“英语时尚”板块，特地针对1000名网民进行了投票调查，“你希望当你英语老师的艺人”。现如今日本人气爆炸的石原里美登上榜首。

此次网站针对10到50多岁的男女网民进行投票调查。斩获第一名的石原里美是知名度极高的女演员，她在日剧《朝5晚9~帅气和尚爱上我~》中饰演的英语老师，电影《新哥斯拉》里也说英文了，目前更在演出英语方面的广告，早就给大众留下了“会说英语的女演员”印象。

不管是30多岁的男性，还是十多岁的少女都表示“能有这么可爱漂亮的老师来教的话，就算讨厌英语也会努力学的”，某50多岁的年长女性也表示“如果是像《朝五晚九》里那样可爱活泼的老师，那很值得期待”。可以发现，总的来说不管什么年龄，“这么可爱的老师的话……”这个想法很多。

获得第二名的是在日本发展的美国籍搞笑艺人Patrick Harlan，他得到了大量的男性支持，因为他毕业于哈佛大学，又当过大学讲师。很多男性读者认为“他很聪明”，并表示“看过他在教育节目里的表现和言行，感觉是真的很知性”，以及“他说的日语日本人也都听得懂”。

第三名则是樱井翔。毕业于知名私立大学庆应义塾大学的他，有过多次到国外参加奥运采访的经历，更别说因为英俊的外表带来的超高人气了。少女读者普遍认为他“会温柔又细心地教导吧。最重要的是颜值这么高”；而年长女性则是看中他“说话显出了丰富的知识和幽默，应该会能很快乐地跟着他学”，以及“因为他在电视剧里演的校长还有家庭老师之类的很棒”。

此外，第五名和第六名分别是山下智久以及藤冈靛，前者曾扮演英语老师，也曾在节目里表现出一口流利的英语口语。后者本身会英语、中文等不少外语。第七名的若拉和第九名的Becky都是混血，第八名的关根麻里以及第十名的宇多田光，则都有常驻国外的经历。

从支持者的年龄层来看，樱井翔最获十多二十岁的青少年支持，三十和五十多岁的中年人最喜欢石原里美。（布布）

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