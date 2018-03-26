国产IP输出更宜用商业逻辑衡量

从“文化输出”的角度看《三体》的权利转移，会遭遇诸多的困惑，而从IP输出的层面看待此行为，一切都顺理成章。

《三体》

从“文化输出”的角度看《三体》的权利转移，会遭遇诸多的困惑，而从IP输出的层面看待此行为，一切都顺理成章。因此，用简单的商业逻辑去衡量它，更现实一些。

在内地《三体》电影难产，2018年仍无公映消息的状况下，据英国《金融时报》报道，亚马逊正商谈购买刘慈欣的科幻小说《三体》的版权，计划制作三季电视剧，总投资达10亿美元。一些业内人士表示，如果计划成形，《三体》的规模将比《权力的游戏》还要大。

刘慈欣的小说《三体》结构奇特、想象力丰富，也一直被认为是最难转化为影像的作品之一。亚马逊影业此次花费巨资购买拍摄权如果属实，则会极大地增加《三体》改编成功的可能性。但要认识到，这是一次IP输出而非文化输出。

去年12月《白夜追凶》被Netflix购买，有声音认为这是中国文化软实力的体现，能够增强我们的文化自信。但作为一部具有犯罪题材，《白夜追凶》也有商业与娱乐价值，在文化软实力的承载上，的确还很模糊，因此，用简单的商业逻辑去衡量它，更现实一些。

《三体》比《白夜追凶》更有知名度，在西方文化背景下进行改编，也更具融合性与延展性。但与《白夜追凶》一样，《三体》不过是一次IP输出，是一笔值得关注的生意，也是值得持续观察的文化交流，其结果如何，并不足以纳入文化输出的框架内进行讨论。

道理很简单，《三体》的科幻题材，《三体》所描述的外星文明与星际战争，从形式到内容，都是源自西方的，作者刘慈欣只是在这个宏大的故事里，加入了一些中国元素，使得它更接近于一部中国故事，但在主体上，西方的科幻文化，才是《三体》的根本。

梁启超发表于1902年的《新中国未来记》，1904年《绣像小说》杂志连载的《月球殖民地小说》，以及徐念慈1906年结集出版的《新法螺先生谭》……在不同层面上，都曾被认为是中国的第一部（篇）科幻小说，但因为这几部作品，要么政治元素太浓，要么内核干脆就是反科学的，所以一直存在争议。

叶永烈发表《小灵通漫游未来》，以此为标志科幻文学算是正式进入大众读者视野，但在短暂地受欢迎之后，更多科幻作家停止了创作与出版。

直到《三体》彻底在中国走红前，中国的科幻文学一直处在非主流的状态中。可以说一百多年来，科幻都不曾是我们的文化主体的构成部分。所以，不能对《三体》的售出，轻易下“文化输出”的结论。

从“文化输出”的角度看《三体》的权利转移，会遭遇诸多的困惑，而从IP输出的层面看待此行为，一切都顺理成章。从《无间道》到《白夜追凶》再到《三体》，可以看出华语影视与小说作品在IP创作与培养上的进步。

在影像作品更趋向于讲述全球故事的背景下，中国的文艺创作者，不但要在版权输出的数量上努力，更要在拉近本土化创作与世界故事之间的距离。相信在不远的将来，人们能够看到，更多的IP与版权作品，能够承载“文化输出”的重任，达到更多外国观众的视野里。

□韩浩月（文娱评论人）

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